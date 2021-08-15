الأحد 15 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

1200 متقدم لمشروع جمعيتى لشباب الخريجين بالشرقية

المهندسة فايزة عبد
المهندسة فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين

أكدت المهندسة فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، أن اليوم تم البدء في استقبال الشباب المتقدمين سابقاً لفتح منافذ جمعيتي ‏المرحلة الرابعة والذين سبق لهم التقدم للمشروع لتقديم حافظة مستندات تتضمن صور بطاقة الرقم القومي وبرنت تأمينات وإقرار من المديرية لصاحب المشروع بأن ليس لديه أقارب من الدرجة الرابعة في أي منافذ تموينية أو مشروع جمعيتي أو صاحب مخبز.

وأوضحت "عبدالرحمن" لـ"الدستور"، أن إجمالي عدد المسجلين على قاعدة البيانات بالمديرية بلغ نحو 1200 متقدم ينتظر استيفاء كافة الأوراق لمراجعتها وبعد التأكد من صحتها سيتم تحديد ميعاد للمعاينة.

وقالت مديرة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، أنه بعد استلام الاوراق خلال الفترة بدءا من اليوم وحتي نهاية الشهر الجاري يتم إعداد الكشوف اللازمة تمهيدا لإجراء المعاينة لمن انطبقت عليه الشروط، لافتة إلى أن المعاينات ‏ستتم بشفافية كبيرة وطبقا للضوابط المحددة للمشروع.

وقالت عبد الرحمن، إن الشروط لقبول تلك الطلبات لمشروع جمعيتي لشباب الخريجين للمرحلة الرابعة أن ‏تكون مساحة المحل 30 متراً وأقرب مسافة له من منفذ جمعيتي آخر أو بقال تمويني لا تقل عن 500 متر، ولا يزيد سن المتقدم علي 45 ‏سنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو عالي.‏

فيما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن ما تم تسجيلهم على قاعدة البيانات ‏قد وصلوا لـ9 آلاف متقدم حتى الآن بمحافظات الجمهورية.

وأشارت الوزارة ‏إلى أن مشروع جمعيتي من المشروعات الكبيرة التي تهدف إلى توفير ‏فرص العمل للشباب وتوفير السلع للمواطنين.

فيما يتابع ‏الدكتور على المصيلحى  وزير التموين شخصياً ما يتم على ‏الأرض بالمديريات ومكاتب التموين لتقديم كافة التسهيلات لاستقبال الطلبات.

مشروع جمعيتي خريجين المرحلة الرابعة شباب الخريجين بالشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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