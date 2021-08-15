«إيتيدا» تدعم «قمة مهن مصر» لتأهيل الشباب لسوق العمل

انعقدت "قمة مهن مصر" بالقاهرة تحت رعاية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) وعدد من الهيئات والمؤسسات المحلية والعالمية وتهدف القمة إلى رفع الوعي الوظيفي وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل وإعداد وتمكين المزيد من الكوادر الشابة المؤهلة.

وجاءت مشاركة الهيئة في إطار دورها في دعم وتنمية الكوادر الشابة من خريجي الجامعات وحديثي التوظيف من خلال تسليط الضوء على المبادرات التي تقدمها الهيئة لهذا الغرض والتعريف بالمهارات الضرورية لسوق العمل في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتمكين الشباب ومساعدتهم على الارتقاء في مسيرتهم المهنية.

وسعت الهيئة من خلال مشاركتها إلى الترويج لبرامجها وخدماتها المختلفة وخاصة المعنية بتطوير مهارات العمل الحُر في المجالات التكنولوجية ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وذلك انطلاقًا من دور الهيئة في دعم الشباب للابتكار واحتضان الأعمال من خلال البرامج المختلفة.

وتعد القمة واحدة من أكبر ملتقيات التطوير والإرشاد الوظيفي والمهني في مصر، حيث شارك في القمة أكثر من 350 محترف و150 مؤسسة وحوالي 1000 خبير، بالإضافة إلى رؤساء تنفيذيين من مؤسسة "فورتشن 500" وذلك بهدف نقل الخبرات وتشبيك المهارات بفرص العمل.

وجمعت القمة بين تقديم ورش العمل المتخصصة والندوات التي قدمها كبار الخبراء والمحاضرين، وجلسات التوجيه الوظيفي والتشبيك، بالإضافة إلى بث مباشر لفعاليات القمة عبر الإنترنت للوصول إلى أكبر عدد من الجمهور المستهدف في مختلف المحافظات والالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل جائحة فيروس كورونا.

شاركت الهيئة في عدد من الحلقات النقاشية التي تناولت تأثير التحول لرقمي على مستقبل الوظائف، ومتغيرات أنماط التوظيف جراء جائحة فيروس كورونا، وكذلك أهمية نشر ثقافة العمل الحُر والريادي بين الشباب المصري.

كما شاركت في المعرض المقام على هامش القمة من خلال جناح مخصص لعرض برامجها وخدماتها، إلى جانب أماكن مخصصة لثلاث شركات ناشئة محتضنة بمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.