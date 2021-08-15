الأحد 15 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ قنا يشارك فى ندوة للتوعية بأهمية الهيدروجين الأخضر واستخداماته

نائب محافظ قنا
نائب محافظ قنا

شارك حازم عمر، نائب محافظ قنا، في الندوة التي نظمتها مديرية التربية والتعليم حول أهمية الهيدروجين الأخضر ومجالات استخدامه، وذلك بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام لمحافظة قنا، والدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور ماهر جبر، وكيل مديرية الأوقاف بقنا والدكتورة هدى سعدي، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، والدكتور هشام أحمد، رئيس قسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة جنوب الوادى وعدد من العاملين بالمديرية.

- القيادة السياسية وجهت بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر


أوضح نائب محافظ قنا أن الهيدروجين الأخضر يعد أحد مصادر الطاقة النظيفة المتجددة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية وجهت بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالتعاون بين القطاعات المختلفة في الدولة بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في مصر وكذلك مواكبة التطور العالمي في هذا المجال بالشراكة مع الخبرات العالمية وذلك في ضوء الاهتمام الدولي المتنامي بمشروعات الهيدروجين الأخضر بإعتباره مصدراً واعداً للطاقة في المستقبل القريب .

 

 وأضاف "عمر" أن الدولة تستهدف إنتاج ما يعادل 24% من إجمالي مصادر الطاقة المُنتجة من الهيدروجين الأخضر، موجها الشكر للمسئولين بمديرية التربية والتعليم لحرصهم الشديد على نشر التوعية بين المواطنين بشأن خطط ومشروعات الدولة القومية .


ومن جانبه أشار السكرتير العام لمحافظة قنا إلى أن الحفاظ على البيئة يعد أحد محاور التنمية المستدامة التى تسعى الدولة إلى تحقيقها، ولذلك اتجهت الحكومة المصرية إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر وتخصيص الاستثمارات اللازمة له حيث إنه لا ينتج عنه أي انبعاثات لغاز ثانى أكسيد الكربون .

- السعي لاستغلال المؤسسات التعليمية لنشر التوعية حول هذا المشروع القومى بين الطلاب

في حين  أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن مصر بصدد الدخول بقوة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر كأحد مصادر الطاقة المتجددة ، لما تتوفر لديها  موارد هائلة تتمثل في المياه البحرية الممتدة على طول الحدود الشمالية والشرقية، بالإضافة إلى الصحراء الواسعة التى يمكن استغلالها فى إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ، حيث إن الهيدروجين الأخضر يتم إنتاجه من خلال تحليل المياه كهربيا، مشيرا إلى أننا نسعى إلى استغلال مؤسساتنا التعليمية في نشر التوعية حول هذا المشروع القومى بين الطلاب.


فيما قدم كل من الدكتورة هدى سعدي، والدكتور هشام أحمد، عرضا تفصيليا حول الطرق المختلفة لإنتاج الهيدروجين وأنواعه ومجالات استخدامه ودوره فى عملية تحوّل الطاقة .

محافظة قنا الاستثمار جنوب خالد جامعة المواطنين مدير محافظ ندوة المصرية جنوب الوادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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