الأحد 15 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أزهر أسوان تقدم التهنئة..

عبدالله عمر الثالث جمهوريًا بالشهادة الأزهرية

عبدالله عمر حسن
عبدالله عمر حسن

حصل الطالب عبدالله عمر حسن، بمعهد العلوم الإسلامية بمركز كوم أمبو التابع لمنطقة أسوان الأزهرية، على المركز الثالث على مستوى الجمهورية، بمجموع 97.62%، ضمن أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية.

من ناحيته، تقدم الشيخ حمدي طه، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، ومحمود أحمد، الوكيل الثقافي للمنطقة، بخالص وأطيب التهاني القلبية للطالب عبدالله عمر حسن علي، لحصوله على المركز الثالث بمعهد العلوم الإسلامية على مستوى الجمهورية.

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح في الأدبي 46.5%، والعلمي 61.65، والعامة 51.25%

وحرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على تهنئة أبنائه الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك عبر اتصالات هاتفية، أمس السبت، بالأول من الشُّعب المختلفة على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2020-2021.

وأشاد فضيلته، خلال اتصاله بالأوائل، بتفوقهم وما بذلوه من جهد، حتى ينالوا المراكز الأولى، معربًا عن تمنياته لهم ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق في خدمة دينهم ووطنهم، ناصحًا أبناءه الطلاب بأن يواصلوا التميز والتفوق، ولا يتوقفوا عن الاجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا، ومرافقة أهل العلم ومجالسة العلماء، حتى يسهموا في تحقيق الخير والسلام لكل الناس، ويرتقوا بمكانة هذه الأمة بين الأمم.

كما حرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على تقديم الشكر لأولياء أمور الطلاب الأوائل على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم، في ظل الظروف التي مر بها العالم أجمع خلال هذا العام من انتشار وباء «كورونا» وتداعياته على المجتمعات، مؤكدًا أن تربية وتعليم أبنائهم هو أفضل استثمار في حياتهم، حتى يسهموا في بناء مستقبل هذا الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.

أسوان الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية الشهادة الثانوية الشهادة الثانوية الأزهرية المركز الثالث

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