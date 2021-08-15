بسبب ماس كهربائي.. الصور الأولى لحريق نادي الصيد بالمحلة الكبرى

نجحت قوات الحماية المدنية، في السيطرة على حريق شب بكافية بالنادي الصيد الرياضى بالمحلة الكبري، بسبب ماس كهربائي مفاجئ دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم إخماد حريق حفاظًا على أرواح الجمعية العمومية بعدما استخدمت طفايات الحريق اليدوية وتم إخطار الجهات المعنية.

وحصلت “الدستور” على الصور الأولية للحريق، وكان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية تلقي إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانِ المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بأحد الكافيهات بنادي الصيد الرياضي بدائرة القسم.

وانتقل رئيس مباحث قسم شرطة ثانِ المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية، والقيادات الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة بسيارتين مطافئ، وأفادت المعاينة الأولية أن سبب اشتعال نيران حريق حدوث ماس كهربائي مفاجئ تسبب في حريق بالنادي الرياضي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث.

حريق نادي الصيد بالمحلة الكبرى

- نصائح لتفادي نشوب الحرائق

يكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصل الصيف أكثر منها في فصل الشتاء؛،نظرًا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زادت معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق، وهناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

حريق نادي الصيد بالمحلة الكبرى

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يوثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.

حريق نادي الصيد بالمحلة الكبرى

- أهم مسببات الحرائق

- تعتبر حوادث المطبخ أكثر أنواع الحريق شيوعًا، فهو يمثل المصدر الرئيسي للحرائق المنزلية التي غالبًا ما تنشأ بسبب الإهمال البشري.

حريق نادي الصيد بالمحلة الكبرى

- التدخين يعتبر المسبب الثاني لحوادث الحريق بالمنزل، حيث إن إطفاءها في سلة المهملات بدلًا من المكان المخصص من أهم مسببات الحرائق.

- الماس الكهربائي يعتبر أحد أهم الأسباب في نشوب الحرائق في المباني والبيوت والمنشآت التجارية، والذي قد ينجم عن ارتفاع درجة الحرارة الناتجة من حرارة الجو أو الحرارة الناتجة عن المعدات الكهربائية، أو حصول ماس كهربائي.