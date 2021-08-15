دينا الشربيني تنتهي من أسبوع تصوير في فيلم «حامل اللقب»

انتهت الفنانة دينا الشربينى من تصوير أسبوع كامل في فيلمها السينمائي الجديد “حامل اللقب” الذي تشارك في بطولته أمام هشام ماجد.

وكان أبطال الفيلم قد انتهوا من تصوير مشاهد أسبوع كامل داخل ديكور شقة بحي جاردن سيتي تم خلالها تصوير المشاهد الداخلية ضمن أحداث العمل.

وتجمع المشاهد المقرر تصويرها خلال أيام بين هشام ماجد ودينا الشربينى وباقى فريق العمل، حيث تدور المشاهد حول قصة حب بينهما فى إطار من الفانتازيا.

قصة فيلم حامل اللقب

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق، ويعتبر أول فيلم يظهر فيه هشام ماجد بدون شيكو،

أبطال فيلم حامل اللقب

“حامل اللقب” من تأليف إيهاب بليل، وإخراج هشام فتحي، وبطولة هشام ماجد، دينا الشربيني ومحمد سلام. ودنيا ماهر وعدد آخر من النجوم.

على جانب آخر انتهت دينا الشربينى من تصوير دورها ضمن أحداث المسلسل الدرامي الجديد "الزيارة" والذي بدأت تصويره قبل شهرين فى لبنان وهو العمل المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية نهاية العام الجارى.

مسلسل "الزيارة" هو مسلسل لبناني يشارك في بطولته إلى جانب دينا الشربيني وتقلا شمعون، كل من النجوم كارول عبود، إيلي متري، عبدو شاهين، سيرينا الشامي وكوكبة من الممثلين اللبنانيين، وينتمي لنوعية العمل 8 حلقات من الرعب والتشويق، ورشة سرد تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم وهو من إخراج أدولفو مارتينيز.

ويعرض لدينا الشربينى حاليا فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وتخوض بطولته بجانب النجم الكبير كريم عبدالعزيز، وفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" من بطولة كريم عبدالعزيز وتدور قصته حول مناقشة العديد من القضايا الشيقة من قبل كريم عبدالعزيز الذي يظهر بشخصية "مذيع"، وتتطور الأحداث بانفصاله عن زوجته، والتي تجسدها الفنانة دينا الشربيني، بسبب كثرة المشاكل بينهما وشكوكها المستمرة فى زوجها، كما أن الفيلم يرصد العديد من الصراعات التي تدور بين الأزواج بعد الانفصال.