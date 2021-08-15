الأحد 15 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«تجارية كفر الشيخ»: متابعة يومية لحالة السوق.. والأسعار مستقرة

حاتم عبد الغفار
حاتم عبد الغفار

كشف حاتم عبد الغفار، رئيس غرفة  كفر الشيخ التجارية، أخر أوضاع الأسواق في المحافظة، مشيرا إلى أن هناك متابعة يومية لحالة السوق.

وقال عبد الغفار، في تصريحات تلفزيونية، إن السوق في كفر الشيخ مستقر والغرفة تتابع يوميا الحركة التجارية بالسوق سواء خضراوات أو فاكهة أو السلع الأساسية التي تخص المواطن.

وأضاف: "أخر تقرير اقتصادي في قطاع الفاكهة يقول إن العنب يتراوح سعره بين 6 جنيهات الفلاحي و9 جنيهات للصحراوي، والمانجا الإسماعيلاوي من 17 إلى 22 جنيها، والتين من 11 إلى 12 جنيها، والبرقوق من 12 إلى 13 جنيها، والكمثرى بـ 15 جنيها، والرمان من 3 لإبى 4.5 جنيها، والأناناس بـ 5 جنيهات، والموز من 8 إلى 10 جنيهات والبلح الزغلول من 8 إلى 9 جنيهات، وكلها أسعار تجارية في سوق الجملة".

وتابع: "الأسعار مستقرة ومنخفضة، والتاجر والمزارع يقومان بتخفيض السعر لكي يكون هناك إقبال لتنشيط المبيعات، وهذا من حسن حظ المواطن لأن الأسعار في متناول اليد حاليا وعليها سيطرة تامة ومتابعة يومية".

واستطرد: “هناك لجنة مشكلة بغرفة كفر الشيخ لمتابعة السوق أولا بأول، وفي حال وجود زيادة في سعر سلعة معينة، نقوم بمواجهة ذلك على الفور من خلال توفيرها عن طريق المزارع بسعر مخفض، وهذا حسب توجيهات الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي”.

غرفة متابعة التجارية مستقرة الأسعار السعر المواطن المزارع

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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