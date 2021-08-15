تحقيقات إنهاء شاب حياته شنقًا: الوحدة ووفاة والديه السبب

استمعت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الأحد، لأقوال الشهود في العثور على جثة شاب مشنوقًا في غرفته بمنطقة 15 مايو بمحافظة القاهرة.

تفاصيل شنق شاب لنفسه في مايو

وقال جيران المتوفي أنه يقيم بمفرده بعد وفاة والديه منذ عدة سنوات، وكان يشعر بالوحدة، و لم يكن لديه أشقاء ويقيم بمفرده منذ فترة زمنية كبيرة، ولم يتزوج فدخل في حالة نفسية سيئة دفعته للتخلص من حياته بسبب الوحدة.

وجاء في مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنه شاب في العقد الرابع من العمر يوجد زرقان في الجسم نتيجة الخنق شنقًا ومعلقة داخل غرفة النوم.

وقررت النيابة تشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير حول أسباب الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقت أجهزة الأمن بقسم شرطة 15 مايو، بلاغًا بوفاة شاب يدعى "إبراهيم. ف"، يبلغ من العُمر 39 عامًا، يقطن بمنطقة 15 مايو.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثرت أجهزة الأمن على جثة الشاب وبه آثار خنق بحبل وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

أخطر رجال المباحث النيابة العامة، حيث حضر فريق للمعاينة وأمر بتشريح الجثمان والاستماع لأقوال أهلية الشاب المتوفي وجيرانه، كما أمر بانتداب المعمل الجنائي وإجراء المعاينة التصويرية للواقعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الإجراءات الأمنية عند العثور على جثة مجهولة

هناك عدة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية عندما يتم العثور على جثث مجهولة الهوية أهمها:

في حالة العثور على جثة مجهولة يتم التحفظ عليها من قبل رجال الأمن.

محاولة التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليه وتحديد شخصيته.

تفتيش الجثة لمحاولة العثور على أي إثبات شخصية توضح هوايتها، وفي حالة عدم وجود أي بيانات بيتم فحص بلاغات التغيب.

إبلاغ النيابة المختصة التي تصرح بتشريح جثة للوقوف على ملابسات الحادث.

إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) وأخذ عينات من الجثة.

بعد انتهاء الإجراءات يتم وضع الجثة لفترة معينة من الزمن لحين التعرف عليها.

خلال تلك الفترة إذا لم يتم التوصل إلى أهل المتوفى أو القتيل في الحادثة، يتم دفنه في مقابر الصدقة، ويتم تحديد المقبرة التي دفن فيها.