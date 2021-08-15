الأحد 15 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أثار الجدل بـ«أنا حامل».. من هو «جونيور» حفيد الفنان عمر الشريف؟

حفيد عمر الشريف
حفيد عمر الشريف

«أنا حامل».. أثار الشاب عمر جونيور حفيد الفنان الراحل عمر الشريف، والفنانة فاتن حمامة، الجدل على منصات التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية، متصدرًا بدعابته في إعلان حمله قائمة الأسماء الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الشهير “جوجل” خلال الساعات الماضية، ليوصفه متابعيه بعدم احترامه لتاريخ أجداده الفني والإنساني.

ونشر حفيد عمر الشريف “جونيور” صورة شخصية له على حسابه بموقع تبادل الصور “إنستجرام” مرفقًا معها بتلك الكلمات “أنا حامل” بقصد السخرية من وزنه الزائد، ما اعتبره الكثيرون إهانة وعدم مراعاة لتاريخ أجداده، وإساءة جديدة تضاف إلى سلوكياته السابقة التي أثارت الجدل منها إعلانه أنه مثلي الجنس، وتصوير نفسه بصور جريئة.

وعقب انتشار تدوينته “أنا حامل” خرج بعدها ليعلن حقيقة الموقف ويقول: “اكتسبت بعض الوزن خلال فترة كوفيد..” نافيا أن تكون المزحة التي أطلقها سابقاً حقيقية أو منطقية.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن جونيور حفيد عمر الشريف.

• ولد في 28 نوفمبر 1983 لأب مسلم وأم يهودية.

• اعترف بأنه مثلي الجنس منذ سنوات. 

•  شارك بصورة وهو يرتدي ملابس داخلية.

• شارك في فيلمي “المسافر”، و“حسن ومرقص” من بطولة عمر الشريف.

• شارك كممثل في 9 أعمال أولها مسلسل “وجه القمر” عام 2000، وكان عمره وقتها 17 عاما.

• حصل على درجة الماجستير في السياسة المقارنة من كلية لندن للاقتصاد، كما درس الفنون المسرحية في معهد لي سترابيرج.

• سبق ونشر عمر رسالة عبر صفحته على “إنستجرام”  لتوعية الناس من فيروس كورونا، وأرفقها بصورة جدته فاتن حمامة وكتب، “سنقول لنا فاتن حمامة أن نتحد ونبقى في المنزل.. وأن نكون كالمصريين فخورين سوف نهزم هذا الفيروس”.

عمر الشريف حفيد عمر الشريف حامل اثار جونيور

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

3 أزهرى| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

الرابط المباشر|نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

السيسي يؤكد أهمية تعزيز التعاون الراسخ مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات

خطف واغتصاب وسرقة.. تفاصيل القبض على ذئب بشري بمطروح

ننشر رابط نتيجة الثانوية العامة 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «13».. جابر الطبال وولاية إمبابة

د. منى حلمى

الحب الديمقراطى العاشق بين النساء والرجال فى الحب

علي سعدة

الفاشية والجماعة الإرهابية وجهان لعملة واحدة

يسرى عبيد

الانسحاب الأمريكى من أفغانستان.. الصين وروسيا هدفًا

مؤمن المحمدي

طبيعة المعلومات

الدكتور إبراهيم نجم

شوقى علام.. رجل المهام الصعبة والمواقف الجريئة

ماجد حبته

عملاء بلا مأوى!

عبدالوهاب داود

حفلات «جلد الصحافة» «عام» و«خاص» وبينهما «ملطشة»

صور

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

نائب محافظ القدس: إسرائيل تواصل التهجير القسرى للمقدسيين

مقتل «ساهر إسماعيل» مساعد وزيرة التعليم فى إسرائيل

فلسطين تطالب المجتمع الدولى بحماية القدس