أثار الجدل بـ«أنا حامل».. من هو «جونيور» حفيد الفنان عمر الشريف؟

«أنا حامل».. أثار الشاب عمر جونيور حفيد الفنان الراحل عمر الشريف، والفنانة فاتن حمامة، الجدل على منصات التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية، متصدرًا بدعابته في إعلان حمله قائمة الأسماء الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الشهير “جوجل” خلال الساعات الماضية، ليوصفه متابعيه بعدم احترامه لتاريخ أجداده الفني والإنساني.

ونشر حفيد عمر الشريف “جونيور” صورة شخصية له على حسابه بموقع تبادل الصور “إنستجرام” مرفقًا معها بتلك الكلمات “أنا حامل” بقصد السخرية من وزنه الزائد، ما اعتبره الكثيرون إهانة وعدم مراعاة لتاريخ أجداده، وإساءة جديدة تضاف إلى سلوكياته السابقة التي أثارت الجدل منها إعلانه أنه مثلي الجنس، وتصوير نفسه بصور جريئة.

وعقب انتشار تدوينته “أنا حامل” خرج بعدها ليعلن حقيقة الموقف ويقول: “اكتسبت بعض الوزن خلال فترة كوفيد..” نافيا أن تكون المزحة التي أطلقها سابقاً حقيقية أو منطقية.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن جونيور حفيد عمر الشريف.

• ولد في 28 نوفمبر 1983 لأب مسلم وأم يهودية.

• اعترف بأنه مثلي الجنس منذ سنوات.

• شارك بصورة وهو يرتدي ملابس داخلية.

• شارك في فيلمي “المسافر”، و“حسن ومرقص” من بطولة عمر الشريف.

• شارك كممثل في 9 أعمال أولها مسلسل “وجه القمر” عام 2000، وكان عمره وقتها 17 عاما.

• حصل على درجة الماجستير في السياسة المقارنة من كلية لندن للاقتصاد، كما درس الفنون المسرحية في معهد لي سترابيرج.

• سبق ونشر عمر رسالة عبر صفحته على “إنستجرام” لتوعية الناس من فيروس كورونا، وأرفقها بصورة جدته فاتن حمامة وكتب، “سنقول لنا فاتن حمامة أن نتحد ونبقى في المنزل.. وأن نكون كالمصريين فخورين سوف نهزم هذا الفيروس”.