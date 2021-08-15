رؤساء وزراء لبنان السابقون يدعون لحل المشكلات المعرقلة لتشكيل الحكومة

عبر الرؤساء السابقون للحكومة اللبنانية عن حزنهم وتعازيهم للبنانيين وعائلات ضحايا ومصابي انفجار خزان وقود بعكار شمال لبنان، مؤكدين أن هذه الكارثة هي واحدة من مظاهر سقوط الدولة اللبنانية وتلاشيها.

ودعا الرؤساء السابقون - في اجتماع افتراضي اليوم الأحد - إلى وجوب أن يبادر رئيس الجمهورية ميشال عون وكل الأطراف السياسيين الفاعلين فورًا إلى حل العقد التي لا تزال تحول دون تأليف الحكومة حتى الآن.

وأكد المجتمعون أن صبر اللبنانيين نفد ولن يستطيعوا تحمل هذا الانهيار الكبير للدولة.

وضم الاجتماع رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي ورؤساء الوزراء السابقين فؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام.

وشهدت منطقة عكار شمالي لبنان انفجارًا ضخمًا في الساعات الأولى من صباح اليوم بخزان وقود، أثناء تجمع المواطنين، ما أسفر عن مصرع 28 شخصًا وإصابة 80 آخرين على الأقل.

ولا تزال ظروف وملابسات وقوع الانفجار غير واضحة، وبانتظار نتائج التحقيقات والاستماع إلى شهادات المصابين الذين كان أغلبهم ممن تجمعوا حول خزان لتعبئة البنزين، ولم يتحدد بعد ما إذا كان انفجار الخزان حادثًا عرضيًا أم بفعل فاعل.

ويشهد لبنان أزمة نقص حادة في الوقود رغم استيراد كميات كافية منه، وذلك بسبب تخزين المواد البترولية لتهريبها أو لبيعها في السوق السوداء وذلك قبل قرار رفع الدعم عن المشتقات البترولية الصادر مساء الأربعاء الماضي.

وشنت الأجهزة الأمنية اللبنانية يوم أمس حملات مكثفة لضبط مستودعات الوقود المخالفة ومحتكري المشتقات البترولية بغرض بيع الوقود المدعوم بأسعار أعلى بعد رفع الدعم.

وفي سياق آخر.. قُتل 20 شخصًا وأصيب 79 آخرون في انفجار ضخم بخزان وقود أثناء تجمع المواطنين بمنطقة عكار شمالي لبنان، فيما لا تزال عمليات الإطفاء جارية والبحث عن مفقودين.

وتواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على النيران المشتعلة بكثافة في بلدة (التليل) على طريق عام (حلبا القبيات)، فيما دفع الصليب الأحمر اللبناني بـ22 فرقة؛ لنقل القتلى والجرحى لمستشفيات (عكار) و(طرابلس).

ولا تزال ظروف وملابسات حصول الانفجار غير واضحة بانتظار نتائج التحقيقات والاستماع إلى شهادات المصابين، الذين كان أغلبهم ممن تجمعوا حول الخزان؛ لتعبئة البنزين من مستودع مخفي اكتشفه عدد من المواطنين، ولم يتحدد بعد ما إذا كان انفجار الخزان حادثًا عرضيًا أم بفعل فاعل.