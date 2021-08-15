«تعليم المنوفية» يكرم الفائزين في المسابقة الفنية «آدم حنين»

كرّم اليوم أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية في المسابقة الفنية التي نظمتها الإدارة العامة للأنشطة التربوية بوزارة التربية والتعليم تحت شعار (آدم حنين)، بحضور سناء دراز مدير عام الشئون التنفيذية والمشرف على قطاع الأنشطة التربوية بالمديرية، حيث قدم مدير المديرية جوائز مالية وشهادات تقدير للطلاب الفائزين تقديرا لما بذلوه من جهد ساهم في رفع اسم تعليم المنوفية على مستوى الجمهورية في الأنشطة التربوية، وهم:

• الطالب / مروان أحمد تركي ( المركز الأول على مستوى الجمهورية للمرحلة الثانوية ) إدارة سرس الليان التعليمية

• الطالبة / روان محمد رداد ( المركز الأول على مستوى الجمهورية للمرحلة الابتدائية ) إدارة السادات التعليمية

• الطالبة حنين خالد سعيد ( المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية للمرحلة الإعدادية ) إدارة السادات التعليمية.

كما منح مدير المديرية شهادات تقدير للسادة المعلمين المشرفين على تنفيذ الأعمال الفنية المقدمة من الطلاب الفائزين تقديرا لهم وهم :حنان فريد محمد ابو طالب ( معلم تربية فنية بإدارة سرس الليان التعليمية ) ومنى محمد الرفاعي ( معلم تربية فنية بإدارة السادات التعليمية ) ومى سعيد محمد (معلم تربية فنية بإدارة السادات التعليمية ) وعلاء عباس أحمد ( موجه عام التربية الفنية بديوان المديرية ).

وخلال التكريم أعرب سويد عن سعادته البالغة بتحقيق أبناء المنوفية المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في مختلف المسابقات مؤكدا على توفير كافة الإمكانيات لجميع الطلاب لمساعدتهم على التفوق والتقدم في مختلف المجالات العلمية والأنشطة التربوية.

مدير تعليم المنوفية يحضر ملتقى توظيف أوائل خريجي كلية التربية

وعلى صعيد متصل كان قد حضر أمس أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية ملتقى توظيف أوائل خريجي كلية التربية والذي نظمته كلية التربية بجامعة المنوفية برئاسة الأستاذ الدكتور صبحي شرف عميد كلية التربية وإشراف الأستاذ الدكتور محمود فوزي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحضور الطلبة أوائل الكلية ومديري المدارس الخاصة ومدارس اللغات بتعليم المنوفية.

من جانبه أكد أحمد سويد على دور المعلم بصفته محور العملية التعليمية مشيدا بدور كلية التربية في تأهيل وإعداد المعلم بما يتواكب والمتغيرات والتطورات التي طرأت على العملية التعليمية مشيرا إلى أن الوقت الحالى يحتاج إلى معلم رقمى / إلكترونى يتميز بالمرونة وعليه أن يكون ميسر لمادته.