رفع 74 إزالة إدارية وتحرير 30 محضر إشغال طريق بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، بالتعاون مع شرطة المرافق حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع وأحياء المدينة تمكنت خلالها من رفع 74 إزالة إدارية وتحرير 30 محضر إشغال طريق.

رفع الإشغالات بشوارع بني مزار

وقال إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار إن إدارة الإشغالات بالوحدة المحلية قام اليوم بحملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع الجمهورية والشواني بمدينة بني مزار، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق وتم خلال الحملة رفع 74 إزالة إدارية وتحرير 15 محضر إشغال طريق و15 محضر ضبط أشغال.

رفع الإشغالات بشوارع بني مزار

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تكثيف حملات رفع الإشغالات بالشوارع لتسهيل حركة المواطنين وسير السيارات والمركبات ومنع الزحام المروري بالشوارع وتطبيق الإجراءات القانونية بكل حزم وصرامة على المخالفين بدون أي استثناءات.

رفع الإشغالات بشوارع بني مزار

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية تنظم العديد من الحملات الخاصة بالنظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة بشوارع المدينة ومداخل القري التابعة لها لتوفير بيئة صحية جيدة خالية من الأمراض والأوبئة خاصة في ظل مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقرى التابعة لها، وذلك بالتوازي مع حملات إصلاح وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة ولمبات الليد لتسهيل حركة المواطنين والحد من وقوع الحوادث ليلا خاصة بالطرق المؤدية للقري بجانب حملات رفع وإزالة الإعلانات الغير مرخصة والتي تشوه المنظر الجمالي لشوارع المدينة.

رفع الإشغالات بشوارع بني مزار

وأكد رئيس المركز والمدينة أنه يتم شن حملات دورية لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والتي أقرها مجلس الوزراء والخاصة بارتداء الكمامة بوسائل النقل العام ومنع التجمعات بجانب متابعة التزام أصحاب المحلات والورش الصناعية والمقاهي والكافيهات والحدائق العامة والمتنزهات بمواعيد الغلق المقررة.

رفع الإشغالات بشوارع بني مزار

رفع الإشغالات بشوارع بني مزار

رفع الإشغالات بشوارع بني مزار

رفع الإشغالات بشوارع بني مزار

رفع الإشغالات بشوارع بني مزار

رفع الإشغالات بشوارع بني مزار

رفع الإشغالات بشوارع بني مزار

رفع الإشغالات بشوارع بني مزار

رفع الإشغالات بشوارع بني مزار

حملات مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع بني مزار

حملات مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع بني مزار

حملات مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع بني مزار