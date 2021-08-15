الأحد 15 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدٍ، الإثنين، شديد الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، نهارًا، ومعتدل الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء ليلًا.

هذا ومن المتوقع ظهور شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 36 26
الإسكندرية 31 25
وادى النطرون 35 25
طنطا 36 25
شبين الكوم 36 26
دمنهور 33 26
بلطيم 32 25
مطروح 30 25
السلوم 30 25
سيوة 37 24
بورسعيد 31 27
دمياط 32 26
الزقازيق 36 26
المنصورة 35 25
الإسماعيلية 36 25
السويس 37 25
العريش 32 25
رفح 33 24
رأس سدر 37 25
نخل 36 22
نويبع 38 29
طابا 36 27
كاترين 32 19
الطور 36 25
شرم الشيخ 40 29
الغردقة 39 28
مرسى علم 36 29
الفيوم 36 26
بنى سويف 37 26
المنيا 38 25
أسيوط 40 26
سوهاج 40 26
قنا 40 27
الأقصر 41 27
أسوان 42 28
إدفو 42 28
أبوسمبل 42 26
الوادى الجديد 41 26
شلاتين 37 28
أبورماد 38 28
حلايب 35 29
رأس حدربة 37 29
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة 42 30
المدينة 46 35
الرياض 44 29
المنامة 40 33
أبوظبى 41 32
الدوحة 43 32
الكويت 46 31
دمشق 37 18
بيروت 32 29
عمان 32 20
القدس 29 22
غزة 32 24
بغداد 42 28
مسقط 33 30
صنعاء 29 18
الخرطوم 36 27
طرابلس 32 25
تونس 39 26
الجزائر 30 25
الرباط 31 19

 

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