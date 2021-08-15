غلق وتشميع 22 مقهى مخالف ورفع 91 حالة إشغال في الفيوم

غلق وتشميع 22 مقهى مخالف ورفع 91 حالة إشغال في الفيوم
- محافظ الفيوم يوجه الجهاز التنفيذي بتكثيف الحملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال جولة ليلية مكبرة مساء أمس، عدداً من الأحياء والمناطق بمدينة الفيوم، للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمطاعم، والمقاهي والمحال التجارية، وكذا متابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات، وذلك بحضور الأستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، ومسئولي شرطة المرافق.
أوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ الميدانية، شملت مناطق الحادقة، وباغوص، والحواتم، والطريق الدائرى، إضافة إلى شوارع النبوي المهندس، وجمال عبد الناصر، ومصطفى باشا.
وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه خلال الجولة رصد المحافظ 11 مقهي مخالف لتطبيق الإجراءات الاحترازية وتُقدم "الشيشة لروادها بالمخالفة للتعليمات، وعلي الفور وجه المحافظ بغلق وتشميع تلك المقاهي مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.
- نائب المحافظ ينفذ جولة تفقدية في إبشواي
في سياق متصل، قام الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بجولة تفقدية، مساء أمس، للتأكد من التزام المواطنين وأصحاب المطاعم والمقاهي والمحال التجارية بالإجراءات الاحترازية، شملت شارع مدرسة الزراعة بمدينة الفيوم، وميدان عبد المنعم رياض، والطريق الدائري، وطريق أبشواي السياحي، وقريتي سنرو وأبوكساه، وشارعي الكنيسة، والسكة الحديد، بمدينة أبشواي، وأسفرت الحملة عن غلق 8 مقاهٍ، لتقديمها الشيشة لروادها، فضلاً عن اتخاذ الاجراءات القانونية لعدد 9 مطاعم ومحلات تجارية مخالفة وعدم إلتزام العاملين بها بارتداء الكمامات، كما وجه نائب المحافظ بفض أحد الأفراح بسنرو، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جهته ، نفذ المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، مساء أمس، جولة تفقدية بمركز إطسا، بمرافقة الأستاذ خالد فراج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، حيث شملت الجولة تفقد شوارع مدينة إطسا وقرية أبوصير دفنو، للتأكد من التزام المواطنين والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية بالإجراءات الوقائية والاحترازية، ومتابعة أعمال النظافة والاشغالات، وأسفرت الحملة عن تحرير 27 محضر إشغال وتحرير 18 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة.
- متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمطاعم والمقاهيفي سنورس وطامية
كما قام المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، بجولة ميدانية موسعة بمركزي سنورس وطامية رافقه خلالها رئيسا المركزين، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمطاعم والمقاهي والمحال التجارية للوقاية من عدوي فيروس كورونا، وكذا متابعة رفع الإشغالات من حرم الطرق العامة لتيسير حركة المرور والسير، حيث أسفرت الحملة عن رفع 45 حالة إشغال لمحال تجارية وباعة جائلين بحرم الطريق العام، وغلق أحد المقاهي لمخالفة الإجراءات الإحترازية وتقديم الشيشة.
أما في مركز طامية فقد نجحت الحملة في غلق وتشميع 2 مقهي بقرية كفر محفوظ لعدم الالتزام بالإجراءات الإحترازية وتقديم الشيشة لروادها، وتحرير 18 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، ورفع عدد 29 إشغال طريق لتيسير حركة السير والمارة.