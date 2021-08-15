الأحد 15 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الفيوم يبحث مع رئيس جامعة الأزهر تعزيز التعاون المشترك

محافظ الفيوم ورئيس
محافظ الفيوم ورئيس جامعة الأزهر

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر في مستهل زيارته للمحافظة صباح اليوم الأحد، لتفقد فعاليات القافلة الطبية التي تنظمها جامعة الأزهر بقرية الغرق بمركز إطسا، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور حسين أبوالغيط عميد كلية طب الأزهر بنين، والدكتور أحمد صوفي وكيل كلية العلوم بنين، والدكتورة هناء العبيسي وكيل كلية الطب بنات.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن اللقاء تناول سبل التعاون المشترك بين المحافظة، وجامعة الأزهر، في دعم القطاعات التنموية والخدمية من خلال مشاركة طلاب وعلماء جامعة الأزهر في المبادرات المجتمعية، كما تناول اللقاء الحديث عن أنشطة وفعاليات القافلة الطبية التي تنفذها جامعة الأزهر بقرية الغرق بمركز إطسا.

وأضاف أن اللقاء تناول الطريق المروري المجاور لمبنى جامعة الأزهر أمام ديوان عام المحافظة، حيث طالب المحافظ بتشكيل لجنة هندسية من جامعة الأزهر لرفع المساحة للطريق وإعداد تقرير تفصيلي بهذا الشأن، وفي هذا الصدد وافق رئيس جامعة الأزهر علي مطلب محافظ الفيوم، وعلي الفور وجه المرافقين له من الجامعة بتشكيل اللجنة الهندسية لمعاينة الطريق علي الطبيعة وإعداد التقرير اللازم.

ورحب محافظ الفيوم، برئيس جامعة الأزهر والوفد المرافق له، علي أرض محافظة الفيوم، مشيراً إلى أهمية دور الأزهر والجامعة خاصة في هذه المرحلة الهامة، التي تحتاج إلي تضافر كافة الجهود.

ولفت المحافظ إلي دور جامعة الأزهر في الارتقاء بمستوى الوعي لدى الشباب والمواطنين وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، مؤكداً أن الدولة تعول كثيراً على الأزهر بصفته منارة العلم والمؤسسة الدينية الأقدم والأكبر على مستوى العالم.

محافظ الفيوم يبحث رئيس جامعة الأزهر تعزيز التعاون المشترك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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