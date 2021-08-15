محافظ الفيوم يبحث مع رئيس جامعة الأزهر تعزيز التعاون المشترك

محافظ الفيوم يبحث مع رئيس جامعة الأزهر تعزيز التعاون المشترك
استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر في مستهل زيارته للمحافظة صباح اليوم الأحد، لتفقد فعاليات القافلة الطبية التي تنظمها جامعة الأزهر بقرية الغرق بمركز إطسا، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور حسين أبوالغيط عميد كلية طب الأزهر بنين، والدكتور أحمد صوفي وكيل كلية العلوم بنين، والدكتورة هناء العبيسي وكيل كلية الطب بنات.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن اللقاء تناول سبل التعاون المشترك بين المحافظة، وجامعة الأزهر، في دعم القطاعات التنموية والخدمية من خلال مشاركة طلاب وعلماء جامعة الأزهر في المبادرات المجتمعية، كما تناول اللقاء الحديث عن أنشطة وفعاليات القافلة الطبية التي تنفذها جامعة الأزهر بقرية الغرق بمركز إطسا.
وأضاف أن اللقاء تناول الطريق المروري المجاور لمبنى جامعة الأزهر أمام ديوان عام المحافظة، حيث طالب المحافظ بتشكيل لجنة هندسية من جامعة الأزهر لرفع المساحة للطريق وإعداد تقرير تفصيلي بهذا الشأن، وفي هذا الصدد وافق رئيس جامعة الأزهر علي مطلب محافظ الفيوم، وعلي الفور وجه المرافقين له من الجامعة بتشكيل اللجنة الهندسية لمعاينة الطريق علي الطبيعة وإعداد التقرير اللازم.
ورحب محافظ الفيوم، برئيس جامعة الأزهر والوفد المرافق له، علي أرض محافظة الفيوم، مشيراً إلى أهمية دور الأزهر والجامعة خاصة في هذه المرحلة الهامة، التي تحتاج إلي تضافر كافة الجهود.
ولفت المحافظ إلي دور جامعة الأزهر في الارتقاء بمستوى الوعي لدى الشباب والمواطنين وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، مؤكداً أن الدولة تعول كثيراً على الأزهر بصفته منارة العلم والمؤسسة الدينية الأقدم والأكبر على مستوى العالم.