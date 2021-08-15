أول مزاد علني لبيع 5 محال تجارية وصيدلية ومخبز بالمنصورة الجديدة اليوم

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إجراء أول مزاد علنى لبيع 5 محال تجارية وصيدلية ومخبز، بمدينة المنصورة الجديدة، بمساحات تتراوح من (19م٢ : 41م٢)، بسوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن مصر بالمنطقة 2 بالمرحلة الأولى بالمدينة.



وقال المهندس محمد رجب، في بيان لوزارة الاسكان اليوم، إن جلسة المزاد ستعقد اليوم الأحد الموافق 15 أغسطس بمقر جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، موضحاً أنه يتم استكمال سداد 10% من قيمة المحل، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، وكذا 0.5% لصالح مجلس أمناء المدينة، من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.



وأضاف رئيس الجهاز، أنه يتم أيضًا سداد 5% من القيمة الإجمالية وديعة صيانة يتم سدادها خلال شهر من الترسية وقبل الاستلام، مضيفاً أنه يتم سداد الباقي 90% بإحدى الطريقتين، الأولى سداد المبلغ بالكامل خلال فترة لا تزيد على 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد.



ولفت رئيس الجهاز إلى أنه يجوز سداد باقى القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد، يضاف إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد، بالإضافة إلى 0.5% مصاريف تحصيل + 2% طبقا لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسوّ المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد بإسم الجهاز قبل الاستلام.



ونوه رئيس الجهاز، عن أن المرحلة الأولى تحتوى على 8 أسواق تجارية بأماكن متفرقة بالمدينة هى سوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن مصر بالمنطقة ١ بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن مصر بالمنطقة ٢ بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن مصر بالمنطقة ٣ بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع إسكان جنة بالمنطقة ١ بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع إسكان جنة بالمنطقة ٢ بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع إسكان جنة بالمنطقة ٣ بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع إسكان جنة بالمنطقة ٤ بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن لكل المصريين بالمرحلة الأولى.







