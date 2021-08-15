الأحد 15 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير النقل ومحافظ القاهرة يفتتحان نفقا للسيارات أسفل خط سكة حديد طرة - التبين»

جولة وزير النقل ومحافظ
جولة وزير النقل ومحافظ القاهرة

افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نفقا للسيارات أسفل خط سكة حديد طرة - التبين، بمنطقة عزبة الوالدة الذى تم إنشائه بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارة النقل بتكلفة بلغت 15 مليون جنيه.

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 نفقا للسيارات 

- مصر تشهد  نهضة تنموية غير مسبوقة وفقا لرؤية 2030


وفي بداية كلمته، أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن مصر تشهد في عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي، نهضة تنموية غير مسبوقة وفقا لرؤية مصر 2030، مشيرا الى أن من أولويات القيادة السياسية الخدمات التي تقدم للمواطن من أجل حياة كريمة إيمانا بأن المواطن يستحق حياة لائقة .

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افتتاح  نفقا للسيارات 


وأعرب محافظ القاهرة عن خالص شكره وتقديره للوزير ووزارة على سرعة الاستجابة الفعالة بالمشاركة والتنسيق مع محافظة القاهرة في سرعة إنجاز أعمال تطوير نفق عرب وعزبة الوالدة بحي حلوان،  لخدمة أهالي الحي وتيسيرا عليهم في نقل الحركة المرورية من مناطق عزبة وعرب الوالدة إلى مناطق جامعة حلوان ووسط حلوان .

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جولة وزير النقل ومحافظ القاهرة

- افتتاح النفق يأتي ضمن الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ورفع المعاناة عنهم


وأكد محافظ القاهرة أن افتتاح النفق يأتي في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ورفع المعاناة عنهم وتوفير سبل الراحة لهم، مشيرًا إلى أن الهدف من إنشاء النفق هو تحسين السيولة المرورية لسكان عزبة الوالدة وعرب الوالدة والربط بينهم وبين وحلوان والكورنيش وطريق الجامعة. 

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جولة وزير النقل ومحافظ القاهرة

 وأوضح المحافظ أن ذلك يأتي  لإنهاء معاناة سكان المنطقتين بتوسعة النفق القديم وإنشاء نفق مواز له وتيسير الحركة المرورية بالمنطقة بعد أن عاش مواطنو تلك المنطقة سنوات طويلة من المعاناة،  بسبب الزحام والاختناق المروري  حيث كان النفق القديم الممر الوحيد للوصول إلى المنطقتين أو الخروج منها ووجود نفق واحد ،كان يتسبب فى تكدس السيارات على الجانبين وتعطل المرور، وقد تم شق النفق الجديد وحفره بالتوازى مع النفق القديم وعلى بعد أمتار قليلة حيث سيخصص نفق لكل اتجاه لإنهاء الأزمة .

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جولة وزير النقل ومحافظ القاهرة


وأشار  "عبد العال" إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية بنطاق أحياء محافظة القاهرة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة والمجتمع المدني ، كما تم تنفيذ عدة مشروعات قومية بحي حلوان مثل رفع كفاءة الطرق ( شارع عاطف البرقوقي وشارع أحمد بدوي وشارع مصر العليا وشارع امتداد ذكي )، بتكلفة بلغت أكثر من 124 جنيه وهى من اكبر الاعتمادات المالية التى تمت لحساب حى حلوان .

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جولة وزير النقل ومحافظ القاهرة

- اتحاد البنوك أنشأ عددا من المدارس النموذجية المتكاملة خلال الفترة الماضية


وأضاف  أنه إيماناً بدور المجتمع المدنى بالمشاركة مع أجهزة الدولة بالمساهمة فى تقديم خدمة مجتمعية تعود على المواطن، قام اتحاد البنوك بإنشاء عدد من المدارس النموذجية المتكاملة خلال الفترة الماضية، مثل المدرسة اليابانية ومدرسة طماعه بعرب راشد ومدرسة كفر العلو ، بالإضافة إلى تطوير شارع الحرير، وإنارة  وتطوير شارع الكورنيش ، وإعادة إنشاء سوق توشكى لأكثر من 500 مواطن مستفيد .

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جولة وزير النقل ومحافظ القاهرة


وفي نهاية كلمته أعرب محافظ القاهرة، عن تقديره لأعضاء مجلس النواب والشيوخ لمشاركتهم الفعالة ودورهم المثمر والمتابعة المستمرة مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للوقوف على جميع التحديات التى تواجه أبناء حي حلوان والتنسيق المستمر للعمل على حلها وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة .

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جولة وزير النقل ومحافظ القاهرة


وأشار إلى أن النفق الجديد بطول 150 م٢ منهم 15 م٢ أسفل خط السكة الحديد وعرض 8 م٢ وارتفاع 5.10 أمتار وسيؤدى إلى سيولة مرورية كبيرة فى المنطقة .

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جولة وزير النقل ومحافظ القاهرة


و شهد الافتتاح علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ،ونواب مجلسي النواب والشيوخ عن دائرة المعصرة وحلوان، و  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، ورئيسي حيي حلوان والمعصرة، وعدد من قيادات وزارة النقل ومحافظة القاهرة  .

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جولة وزير النقل ومحافظ القاهرة
افتتاح نفق للسيارت اسفل السكك الحديدية وزير النقل محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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