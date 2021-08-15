نائب بـ«الشيوخ» يثمن توجيهات الحكومة بضغط ميكنة الضرائب العقارية
قال حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، إن تحديث وميكنة العمل بمصلحة الضرائب العقارية، وإتاحه خدماتها عبر منصة "مصر الرقمية"، أمر شديد الأهمية للتكامل مع جهود التطوير والتحول الرقمى فى المصالح الإيرادية.
وأشاد توفيق، في بيان له، بتوجيهات الحكومة بضغط الجدول الزمنى لميكنة الضرائب العقارية والتوسع فى الخدمات الالكترونية عبر منصة مصر الرقمية ودراسة تلقى الطعون الضرييبية إلكترونيا، لافتا إلى أنها من أكثر المصالح الإيرادية التى تحتاج لمجهود ضخم لإتمام عملية التحول الرقمى، فى ظل الاعتماد الكامل على العمل الورقى والدفاتر فى المنظومة الحالية.
وشدد توفيق على أهمية تكثيف التدريب للعاملين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، حتى لا تكون بمثابة عائق للتطوير، موضحا أن التحول الرقمى بمجال الضرائب والجمارك والضرائب العقارية، من شأنه أن يحسن ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، وتحسين بيئة الأعمال، وهى من القطاعات التى يجب أن تحظى بأولوية كاملة فى عملية التحول الرقمى.
وطالب توفيق بعدم تحميل المواطنين والمتعاملين مع الضرائب العقارية أو الضرائب والجمارك، تكلفة التطوير والميكنة من خلال زيادة رسوم التعاملات الالكترونية، لأن الهدف هو التسهيل على المواطن وليس تحميله مزيد من الأعباء التى تجعله يفضل التعامل الورقى نتيجة ارتفاع تكلفة التعامل الالكترونى، وهو ما يتعارض تماما مه الهدف من جهود التطوير.
وكان قد وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بضغط الجدول الزمنى المقرر للانتهاء من المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، الذى يرتكز على تبسيط ودمج ورقمنة الإجراءات لتعزيز الحوكمة، والتيسير على المواطنين بالتوسع فى الخدمات الإلكترونية من خلال منصة «مصر الرقمية»، بمراعاة تعزيز التعاون مع شركة «إى.تاكس» في إنتاج وتشغيل التطبيقات التكنولوجية للضرائب العقارية.