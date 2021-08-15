«رويترز»: طالبان تدخل كابول.. والحكومة الأفغانية تنفى

تضارب في التقارير..

أفادت وكالة “رويترز” نقلًا عن شهود عيان، اليوم الأحد، بأن مقاتلين من طالبان دخلوا العاصمة الأفغانية كابول.

فيما أعلنت حركة طالبان أن هناك مفاوضات مع الحكومة الأفغانية لضمان عملية انتقالية آمنة دون المساس بحياة سكان كابول.

وقالت حركة طالبان في بيان لها قبل قليل: “لا نريد اقتحام كابول بالقوة”.

من جانبها، أعلنت الرئاسة الأفغانية سماع دوي اطلاق نار في عدد من المناطق في كابول، مشيرة إلي أن القوات الأمنية الأفغانية تسيطر علي الوضع.

وأفادت مصادر بأن القوات الأمريكية تتولى حاليًا تأمين المنطقة الخضراء التي تتواجد بها مقار السفارات الأجنبية في كابول ومطار العاصمة.

وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات بين الجيش وطالبان على مشارف كابول وليست داخل المدينة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الداخلية الأفغاني عبد الستار ميرزاكوال، قبل قليل، أن حركة طالبان بدأت اقتحام كابول من جميع الجهات.

وطالبت حركة طالبان النساء بالتوجه نحو المناطق الآمنة، كما دعت مقاتليها إلى عدم استخدام العنف في كابول.

وقالت مصادر في تصريحات لفضائية "سكاي نيوز" عربية، إن هناك حالة هلع في كابول عقب انتشار أنباء الاقتحام.

كانت قد أمرت السفارة الأمريكية في كابول موظفيها، بإتلاف الوثائق الحساسة والرموز الأمريكية التي يمكن أن تستخدمها طالبان لأغراض دعائية، مع اقتراب متمردي الحركة من العاصمة الأفغانية وتزامنًا، بدأت طلائع القوات الأمريكية الوصول إلى مطار العاصمة كابول.

كما أصدرت السفارة الأمريكية في كابول تعليمات لموظفيها بضرورة التخلص من الوثائق السرية والحساسة.

من جانبه، صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بأن هذا إجراء عادي في حالة تقليص الوجود الدبلوماسي للولايات المتحدة في بلد ما.

يأتي ذلك فيما قال مسؤول أمريكي، أمس السبت، إن جنودا أمريكيين وصلوا إلى كابول للمساعدة في إجلاء موظفي السفارة الأمريكية ومدنيين آخرين من العاصمة الأفغانية.

فى السياق نفسه، أفادت وزار الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بأن كتيبتين من مشاة البحرية المارينز وثالثة من سلاح المشاة، قوامها نحو 3 آلاف عسكري، ستصل إلى كابول بحلول مساء اليوم الأحد.

يأتي ذلك فيما نفى المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، وجود خطر وشيك من حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول.