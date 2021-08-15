الأحد 15 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يعقد مؤتمرا بالفيديو مع فريقه الأمنى بشأن الوضع بأفغانستان

بايدن
بايدن

 عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤتمرا بالفيديو مع فريقه الأمني لمناقشة الجهود الراهنة لإدارته لتقليص الوجود الأمريكي في أفغانستان والذي يواجه وضعا أمنيا متدهورا في ظل اقتراب حركة طالبان من السيطرة على البلاد بأكملها.


وأشار مسئول بالبيت الأبيض اليوم إلى أن بايدن ونائبته كامالا هاريس ناقشا مع أعضاء إدارته ومن بينهم أنتوني بلينكن وزير الخارجية ولويد أوستن وزير الدفاع تخفيض وجود المدنيين الأمريكيين بأفغانستان.


وأوضح المسئول أن الفريق ناقش كذلك تطورات الموقف الأمني في تلك الدولة إضافة إلى الإجلاء الآمن للمتقدمين بطلبات هجرة خاصة للولايات المتحدة.


ونوه إلى أن من بين المشاركين في مؤتمر الفيديو مارك ميلي رئيس هيئة أركان الجيش ورون كلين كبير مسئولي البيت الأبيض وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي.


وكانت وزارة الدفاع الأمريكية " بنتاجون" قد أفادت بأنه تم إرسال قوة قوامها 3000 جندي إلى أفغانستان للمساعدة في إجراء خفض كبير في أعداد الموظفين بالسفارة الأمريكية بالعاصمة الأفغانية كابول، كما تم توجيه هؤلاء الموظفين بالبدء في التخلص من المواد الحساسة التي قد يساء استخدامها في الدعاية المضادة.

 

و علي صعيد آخر ، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إدارته تعمل على إجلاء الأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكية في أفغانستان والمعرضين لخطر خاص من حركة "طالبان".

 

وقال بايدن في تصريحات له ، إنه سمح بنشر ما يقرب من 5000 جندي أمريكي للتأكد من أنه يمكن لقواته إجراء انسحاب منظم من أفغانستان.

 

وأضاف: "على مدار الأيام الماضية كنت على اتصال وثيق مع فريقي للأمن القومي بشأن أفغانستان وحماية مصالحنا، وأبلغنا ممثلي طالبان في الدوحة أن أي عمل يستهدف الأمريكيين سيواجه برد سريع وقوي".

 

وأوضح جو بايدن أنه وجه وزير الخارجية أنتوني بلينكن بدعم الرئيس الأفغاني أشرف غني والقادة الأفغان الآخرين في سعيهم للحل السياسي ومنع إراقة الدماء

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