الأول على الثانوية الأزهرية من كفر صقر: سألتحق بكلية الطب

“أكرمنى الله بالنجاح بفضل حفظ القران و ختمه.. وسألتحق بكلية الطب”، كانت تلك كلمات الطالب محمد محمد حسن على، الذى حصد المركز الأول شعبة علمى علوم من أبناء محافظة الشرقية.

هو محمد محمد حسن على درس بمعهد الحج محمد عبد الوهاب النموذجي بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، و الذى كان يحلم دوما بالإلتحاق بكلية الطب البشرى.

و في حديثه لـ “ الدستور ” أكد محمد محمد حسن على، أنه كان دوما يضع نصب عينيه التفوق، و أن يكون له مكان بين المتوفقين، و ترتيب على مستوى الجمهورية.

و قال والده، أنه كان متوقع له الحصول على ترتيب بين الأوائل، لأن نجله خاتما للقرآن حافظا لكتاب الله، و قد كلل الله نجاحه بتواجد اسمع بين الأوائل بل فى مقدمتهم، لافتا إلى أنه أخذ دروس خصوصية لكنه لم يعتمد عليها بشكل كامل، و لم يتلقى دروسا بالمنزل، بل أخذها فى مجموعات حاله حال باقى الطلاب

ويعمل والد الطالب، معلم دراسات إجتماعية، و وشقيقته الكبري طالبه بكلية أزهرية وأشقائه الأخرين في التعليم الأزهري

و كان الأزهر الشريف قد أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020-2021م، وذلك بعدما أجرى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، اتصالات هاتفية هنأ فيه الطلاب الأوائل بتفوقهم وتقديم فضيلته الشكر لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق.

و كان لمحافظة الشرقية نصيبا فى حصول اثنين من ابناءها على المركز الأول شعبة علمى وهما الطالب محمود عبد الفتاح، و الطالب محمد محمد حسن، الأول من مركز بلبيس، و لثانى من مركز كفر صقر، فيما أعرب الطالب الأول عن رغبته فى أن يصبح جراح عالى، و أكد الثانى على رغبته فى أن يلتحق بكلية الطب.