طرح فيلم «الثانوية العامة» على «يوتيوب»

طرحت شركة ميديا جيت فيلم قصير بعنوان "الثانوية العامة"، وذلك عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتدور أحداث الفيلم القصير حول طالب في الثانوية العامة، لم يحقق النتيجة التي حلم بها والده؛ بينما يكشف الفيلم عن تلك التفاصيل التي يتعرض لها أي طالب في هذه المرحلة، خاصة أنه أحد المراحل الصعبة على المستوى الحياتي والتي تساعد على تحديد مصير أي شخص في الثانوية العامة.

وحقق الفيلم على منصات التواصل الاجتماعي رواجًا كبيرًا ليحتل تريند رقم 2 على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"التيك توك" بعد النجم محمد حماقي، الذي احتل لأيام طويلة المركز الأول على الترين،د بينما جاء فيلم الثانوية العامة في المركز الثاني.

والفيلم القصير "الثانوية العامة"، بطولة أسامة عبدالله، إسلام طه، تأليف نادر بكر وإخراج مينو نبيل، وإنتاج شركة ميديا جيت، التي تسعد حالياً لإنتاج أول مسلسل رعب مصري، سيعرض على المنصات التواصل الاجتماعي وسيكون من بطولة عدد كبير من النجوم وجاري الترشيح لهم على أن يتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة .

وبطل الفيلم الفنان أسامة عبدالله هو ممثل مصري ولد فى 12 من يونيو؛ بينما مارس العمل الفني في المسرح المدرسي، ثم الجامعة كلية الحقوق جامعة القاهرة، كما حصل على المركز الاول في التمثيل والإخراج 6 مرات؛ وتتلمذ على يد المخرج كرم مطاوع في المسرح القومي ووزراة الثقافة، وبدأ معه مشواره الفني في مسرحية إيزيس والمخرج العالمي يوسف شاهين بفيلم "اليوم السادس"، والمخرج أحمد زكي؛ وله عدة أعمال مثل مسلسل "ابن حلال" مع الفنان محمد رمضان، ومسلسل "تاجر السعادة" مع الفنان خالد صالح، ومسلسل "الجماعة" الذي كتبه الراحل وحيد حامد.

أما المطرب محمد حماقي فقد أصدر أغنيتين من ألبومه الغنائي الجديد "يا فاتني"، على أن يطلق بعض الأغنيات هلال الفترة المقبلة.