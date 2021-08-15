الأحد 15 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تأمر بتشريح جثث 5 عمال سقطوا فى غلاية زيوت بأبو رواش

جثة
جثة

استعجلت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول مصرع 5 عمال، عقب سقوطهم داخل غلاية الزيت بأحد المصانع التابعة لمنطقة أبو رواش، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وأمرت النيابة العامة بتشريح جثث الضحايا عقب الانتهاء من مناظرة الجثث، وطلبت تقريرًا وافيًا من الطب الشرعى عن أسباب الوفاة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات فى القضية، واستدعاء عددًا من العاملين ومسئول مصنع أبو رواش، لسماع أقوالهم حول مصرع 3 عمال وشريك ونجل شريك آخر بالمصنع، عقب سقوطهم داخل غلاية الزيت، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.
ومن جانبها قررت النيابة تشكيل لجنة فنية لمعاينة المصنع، والتأكد من التزامه بشروط السلامة والأمان، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، واستعلمت النيابة عن اختصاصات العاملين الذين لقوا مصرعهم فى الواقعة، ودور كل منهم داخل المصنع، واستعلمت عن طبيعة العطل الفني الذي أصاب غلاية الزيت واستدعى تدخل لإصلاحها.

استمعت جهات التحقيق لأقوال عددًا من العاملين بالمصنع الذي شهد مصرع 5 أشخاص عقب سقوطهم بغلاية زيوت في منطقة أبو رواش في كرداسة، لكشف ملابسات الحادث، والذين أكدوا أن الضحايا خلال صيانتهم الغلاية سقط أحدهم داخلها، فاستغاث بالآخرين الذين حاولوا إنقاذه، إلا أنهم سقطوا داخلها وتعرضوا للغرق نتيجة احتواء الغلاية على كمية كبيرة من الزيوت، وعجزهم عن الخروج منها.

وأمرت بسرعة نقل سيارات الإسعاف لجثث 5 عمال بعد سقوطهم داخل غلاية زيوت بأحد المصانع التابعة لمنطقة أبو رواش، إلى أقرب مستشفى، وتسليمهم للمشرحة لوضع تقرير بشأنهم.

حضرعدد من أفراد أسر الضحايا إلى موقع الحادث، وتحفظت على اثنين من مالكي المصنع الذي شهد مصرع 5 أشخاص عقب سقوطهم داخل غلاية زيوت خلاص صيانتها، للتحقيق معهما، واستجوابهما لكشف ملابسات الحادث.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المصنع بدون ترخيص، وناظر فريق من النيابة جثث 5 أشخاص نجح رجال الحماية المدنية من استخراجهم بعد أن لقوا مصرعهم، نتيجة سقوطهم في غلاية تحتوي على كمية كبيرة من الزيوت داخل مصنع في كرداسة، وجاري نقل الجثث للمشرحة بعد مناظرتهم.

كشفت تحريات رجال المباحث أن الضحايا يعملون بالمصنع خلال صيانتهم الغلاية الخاصة بالزيوت، اختل توازنهم واحدا تلو الآخر، حيث حاول كل منهم إنقاذ الآخر، إلا أنهم سقطوا جميعا في الغلاية التي يبلغ طولها ما يقرب من 5 أمتار، وأن الضحايا بينهم أحد الشركاء في ملكية المصنع، ونجل شريك آخر، ويفحص رجال المباحث التراخيص الخاصة بالمصنع، لبيان كونه مرخص من عدمه، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مالكيه، حيث يتم استجوابهم، لكشف ملابسات الحادث.

وصل فريق من النيابة العامة، لمصنع مواد بترولية بمنطقة أبو رواش، لمعاينة المكان للوقوف على أسباب مصرع 5 عمال إثر سقوطهم داخل غلاية زيوت به، للكشف إلى الأسباب النهائية التى أودت بحياتهم.

تم إخطار أسر الضحايا بالواقعة، ووصل عدد من أسرهم لموقع الحادث لاستلام جثث ذويهم، بعد أن كشفت التحريات الأولية حول الواقعة، أنه أثناء إنقاذ عامل سقط جميع المتوفين داخل غلاية ضخمة داخل الزيوت، ما أدى وفاتهم فى الحال من بينهم نجل صاحب المصنع، والمتوفون هم "ع.م"، 30 سنة، "س.ع"، 43 سنة، عامل، مقيم فى الفيوم، "أ.أ.ع"، 28 سنة، "م.ب.ع"، 25 سنة، عامل مقيم فى المنيا، "م.ف"، 53 سنة، نجل صاحب المصنع.

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