الأول على الثانوية الأزهرية: أحلم في أن أصبح جراحًا عالميًا

“لقد كلل الله تعبى واجتهادى بالتفوق، وأدعو الله أن يمن على باكتمال الأمنيات بأن أصبح طبيب جراح” كانت تلك كلمات الطالب محمود عبد الفتاح الذى حصد المركز الأول بالمرحلة الثانوية الأزهرية، شعبة علمى علوم، ابن مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

ودرس محمود عبد الفتاح في معهد أنشاص الرمل الأزهرى، يعمل والده مدرس أول لغة عربية ووالدته ربة منزل وشقيقته الكبري كانت من الأوائل علي المدرسة خلال المرحلة الثانوية.

وأعرب الطالب عن سعادته بهذه المفاجئة لافتًا إلى أنه لم يكن يستوعب هول المفاجئة حين تلقى المكالمة الهاتفية التى تخبره بالنجاح و التفوق.

وقال الطالب محمود عبد الفتاح إن لأسرته الفضل الأول والأكبر فى هذا النجاح، حيث أنهم قد هيئوا له المناخ المناسب للدراسة و كانوا دائمين التشجيع له و الفخر به .

وعن تلقى الدروس الخصوصية، قال إنه كان يتلقى الدروس مثل زملائه، لكنه لم يكن يعتمد عليها اعتمادا كليا، بل سعى واجتهد و نظم وقته، ليكون لديه حصة من الوقت للمذاكرة الشخصية بعيدا عن الدروس الخصوصية

وأعرب الأول على الثانوية الأزهرية بالشرقية عن أمنيته فى أن يصير جراحًا عاليمًا ويكون له باع طويل فى مجال الجراحة، لخدمة جميع المرضى، متقدمًا بجزيل الشكر لجميع معلميه وأفراد أسرته، لما كان لهم من دور وجهد أثناء فترة دراسته، مؤكدا أنه سيواصل نجاحه وتفوقه فى المراحل الدراسية القادمة.