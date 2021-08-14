الأحد 15 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الأول على الثانوية الأزهرية: أحلم في أن أصبح جراحًا عالميًا

محمود السيد عبدالفتاح
محمود السيد عبدالفتاح

“لقد كلل الله تعبى واجتهادى بالتفوق، وأدعو الله أن يمن على باكتمال الأمنيات بأن أصبح طبيب جراح”  كانت تلك كلمات الطالب محمود عبد الفتاح الذى حصد المركز الأول بالمرحلة الثانوية الأزهرية، شعبة علمى علوم، ابن مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

ودرس محمود عبد الفتاح في معهد أنشاص الرمل الأزهرى، يعمل والده مدرس أول لغة عربية ووالدته ربة منزل وشقيقته الكبري كانت من الأوائل علي المدرسة خلال المرحلة الثانوية.

وأعرب الطالب عن سعادته بهذه المفاجئة لافتًا إلى أنه لم يكن يستوعب هول المفاجئة حين تلقى المكالمة الهاتفية التى تخبره بالنجاح و التفوق.

وقال الطالب محمود عبد الفتاح إن لأسرته الفضل الأول والأكبر فى هذا النجاح، حيث أنهم قد هيئوا له المناخ المناسب للدراسة و كانوا دائمين التشجيع له و الفخر به .

 وعن تلقى الدروس الخصوصية، قال إنه كان يتلقى الدروس مثل زملائه، لكنه لم يكن يعتمد عليها اعتمادا كليا، بل سعى واجتهد و نظم وقته، ليكون لديه حصة من الوقت للمذاكرة الشخصية بعيدا عن الدروس الخصوصية

وأعرب الأول على الثانوية الأزهرية بالشرقية عن أمنيته فى أن يصير جراحًا عاليمًا ويكون له باع طويل فى مجال الجراحة، لخدمة جميع المرضى، متقدمًا بجزيل الشكر لجميع معلميه وأفراد أسرته، لما كان لهم من دور وجهد أثناء فترة دراسته، مؤكدا أنه سيواصل نجاحه وتفوقه فى المراحل الدراسية القادمة.

الدروس الخصوصية الأزهر طالب المركز الأول الثانوية انشاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

خطف واغتصاب وسرقة.. تفاصيل القبض على ذئب بشري بمطروح

بشرى سارة لطلاب الثانوية.. السيسي: انخفاض التنسيق في هذه الحالة

محمد الباز: لا شيء أخطر على البلد من التعصب والتطرف

نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2021 عبر رابط بوابة الأزهر

اللجنة الأولمبية تؤجل انتخابات الاتحادات الرياضية وإلغاء النتائج السابقة

مستفيد من «أهالينا 2»: «البلكونة بس بعزبة الهجانة كلها»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور إبراهيم نجم

شوقى علام.. رجل المهام الصعبة والمواقف الجريئة

ماجد حبته

عملاء بلا مأوى!

عبدالوهاب داود

حفلات «جلد الصحافة» «عام» و«خاص» وبينهما «ملطشة»

الحسين عبدالرازق

إنقاذ القاهرة الخديوية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

صور

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

قانون «ممتلكات اليهود».. أزمة جديدة بين إسرائيل وبولندا بسبب «الهولوكوست»

جهود مصرية لاستمرار الهدوء على حدود غزة

عام على اتفاق التطبيع.. كيف أصبحت العلاقات بين إسرائيل والإمارات؟