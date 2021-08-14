جامعة مطروح تحصد جائزة الطالب المثالي والمركز الأول في القصة القصيرة

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم السبت، إن الجامعة حصلت على مراكز متقدمة في فعاليات ملتقى الأسر الطلابية للجامعات المصرية، الذي نظمه معهد إعداد القادة بحلوان بعنوان "ملتقى الأسر الطلابية المركزية - برنامج إعداد القادة العام الأول "، في الفترة من ٩-١٣ أغسطس الجاري.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الطالبة نادين خالد بكلية السياحة والفنادق حصلت على جائزة الطالب المثالي، وحصل الطالب عبد الرحمن صبري بكلية التمريض على المركز الأول في القصة القصيرة والمركز الثالث في مسابقة الوثب من الثبات، وحصل الطالب عزت محمد بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي على المركز الثاني في مسابقة كرة القدم، مضيفاً أن فوج الجامعة تولى الإشراف عليه الدكتورة سعيدة على طه المدرس بكلية علوم البترول والتعدين.

وأشاد الدكتور مصطفى النجار بمستوى أداء الطلاب في مختلف الأنشطة، وتمثيلهم المشرف للجامعة، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح، مؤكدًا على ضرورة المشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات، لما لها من دور فعال في صقل شخصية الطلاب واستثمار طاقاتهم الاستثمار الأمثل.

وكان نظم مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بجامعة مطروح، ندوة بعنوان "إجراءات دعم المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة"، عبر تطبيق زووم، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة.

وأشار الدكتور مصطفى النجار، إلى أن الندوة تناولت الخدمات المتاحة التي يوفرها جهاز تنمية المشروعات في دعم المشاريع الصغيرة وأصحاب الأفكار التكنولوجية بالمحافظة، مع تسهيل كافة الإجراءات القانونية وتوفير الاستشارات الفنية عن طريق المتخصصين من الجامعات والمراكز البحثية في المجالات المختلفة.

وأضاف النجار أن الندوات التي تنظمها الجامعة؛ تهدف إلى تأهيل الشباب للحصول على فرص عمل للشباب، زيادة الوعي نحو إنشاء شركات ناشئة تخدم إقليم مطروح ككل، كما تناولت الندوة بعض المشاريع الهامة التي يتطلبها سوق العمل.