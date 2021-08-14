الأولى على الثانوية الأزهرية أدبي: «بذاكر في اليوم 12 ساعة»

أعلن الأزهر الشريف أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020-2021 بعدما أجرى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر اتصالات هاتفية هنأ فيها الطلاب الأوائل بتفوقهم وقدم الشكر لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق.

أوضحت نجلاء يوسف كامل، صاحبة المركز الأول على القسم الأدبي بنسبة ٩٩,٥ ٪؜، الطالبة بـ معهد فتيات ألو خوص، محافظة أسيوط، أنها كانت تذاكر فى اليوم حوالى 12 ساعة يوميا لكن مقسمة على أوقات بينهم راحة نصف ساعة راحة للترفيه أمام التليفزيون.

وقال والد الطالبة لـ"الدستور"، إنه كان متوقع لها الوصول الى هذه المكانة بعد المجهود الكبير الذى كانت تبذله طوال العام، من اليوم الأول حتى الأخير فى الدراسة، مضيفًا:" أنا أعمل مدرس ووالدته محفظة قرآن كريم فى المعاهد الأزهرية، وكنا نحاول توفير الوقت والجهد اللازمين لها، بجانب الراحة التامة فى المنزل للتركيز".

وتابع والد الطالبة: "أسماء كانت تحصل على الدرجات النهائية في الدروس الإنجليزى والفرنساوى والمراجعات العامة، مشيرًا إلى أن المدرسين الذين دراسوا لابنته كانوا يتوقعون لها النجاح بهذا التقدير".

وأشاد شيخ الأزهر خلال اتصاله بالأوائل بتفوقهم وما بذلوه من جهد، حتى ينالوا المراكز الأولى، معربًا عن تمنياته لهم ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق في خدمة دينهم ووطنهم، ناصحًا أبناءه الطلاب أن يواصلوا التميز والتفوق، ولا يتوقفوا عن الاجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا، ومرافقة أهل العلم ومجالسة العلماء، حتى يسهموا في تحقيق الخير والسلام لكل الناس، ويرتقوا بمكانة هذه الأمة بين الأمم.

كما حرص فضيلته على تقديم الشكر لأولياء أمور الطلاب الأوائل على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم، في ظل الظروف التي مر بها العالم أجمع خلال هذا العام من انتشار «كورونا» وتداعياته على المجتمعات، مؤكدًا أن تربية وتعليم أبنائهم هو أفضل استثمار في حياتهم، حتى يسهموا في بناء مستقبل هذا الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.