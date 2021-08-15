خطوات طلب استعلام صندوق التمويل العقارى بالرقم القومى

ترصد "الدستور" الخطوات الكاملة لطلب الاستعلام عن مبادرة التمويل العقاري بالرقم القومي، كذلك كراسة الشروط والتي تتضمن شروطًا عامة لابد أن تنطبق على كل متقدم للاستفادة منها، على عكس التمويل العقاري الخاص بالصندوق الاجتماعي، بالإضافة لتوافر الخدمة على مدار الساعة

خطوات طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي

تتضمن خطوات طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي بالتسجيل على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

أولا: الدخول على الموقع الرسمي لصندوق التمويل العقاري.

ثانيا: النقر على خيار إنشاء حساب جديد.

ثالثا: إدخال كافة المعلومات المطلوبة وفقا لبيانات الرقم القومي ثم إدخال رقم التليفون.

خطوات طلب الاستعلام عن وحدة سكنية

تستعرض "الدستور" أيضا كيفية الاستعلام عن طلب تخصيص وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل عن طريق صندوق التمويل العقاري ووزارة الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة الرئيس المعروفة بسكن لكل المصريين.

وتتضمن الخطوات

أولا: تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لصندوق التمويل العقاري.

ثانيا: الضغط على التمويل العقاري من خلال القائمة الرئيسيةً.

ثالثا: اختيار أيقونة الاستعلام عن حالة الطلب.

رابعا: ملء كافة بيانات المتقدم كاملة دون تجاوز أي بيان، وتشمل الاسم والرقم القومي والعنوان والمحافظةً المقيم فيها المتقدم.

خامسا: تحديد المشروع الذي تم حجز الوحدة السكنية به.

سادسا: كتابة الرقم السري الذي تم إنشاء الحساب الخاص به عند إدخال البيانات.

سابعا: سوف تظهر لك حالة الطلب المقدم.

شروط مبادرة التمويل العقاري

على المتقدم إحضار شهادة إثبات الدخل وتسليمها إلى أحد البنوك المنفذة للمبادرة، وبعد ذلك يمكنك استكمال باقي الأوراق، من ضمن شروط المبادرة:

أن تكون الوحدة كاملة التشطيب. مسجلة شهر عقاري أو قابلة للتسجيل. لا توجد عليها أي مخالفات. يحظر بيعها لمدة لا تقل عن سبع سنوات. لابد أن يكون المتقدم يحمل الجنسية المصرية. لم يسبق له التقدم أو تخصيص له ولأسرته. لم يستفد بقرض من مبادرة التمويل العقاري السابقة.

كما أن هناك استثناء أقرته الحكومة لمصابي وأسر الشهداء من الجيش والشرطة وأقاربهم من الدرجة الثانية، ولابد أن يتم تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل للمتقدم الخاصة بملفات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.



يشار إلى أن مبادرة التمويل العقاري ٢٠١٢ جاءت بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري كما أنها تستهدف متوسطي ومحدودي الدخل بفائدة متناقصة ٣٪؜ ويتم سداد الوحدة علي ٣٠ عامًا كحد أقصى، في الوقت نفسه أعلن البنك المركزي عن تخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل شقق تلك المبادرة.