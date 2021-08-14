السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين»: طرح 8 أنواع من أسماك بحيرة ناصر

اسماك
اسماك

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه ٨ أنواع من منتجات بحيرة ناصر بتخفيضات تراوحت بين 30% لـ40% لتوفير احتياجات المواطنين من خلال الفروع الثابتة والمتنقلة.

وأكدت الشركة المصرية لتسويق الأسماك أن أبرز الشهور التي ترتفع نسبة المبيعات والإقبال على الأسماك من فروع الشركة البالغة نحو 27 فرعا يبدأ في سبتمبر ونوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير ومارس وأبريل وذروة المبيعات بـ80% خلال شهور ديسمبر ويناير وفبراير من كل عام.

الشركة المصرية توفير احتياجات المواطنين وزارة التموين والتجارة تسويق الأسماك التجارة الداخلية

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وائل لطفي

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