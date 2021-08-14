الاستئناف على حكم براءة سما المصرى من تهمة سب ريهام سعيد غدًا

تنظر محكمة مستأنف الاقتصادية، غدًا الأحد، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة الجنح "محكمة أول درجة"، ببراءة سما المصري من اتهامها بسب وقذف وإزعاج الإعلامية ريهام سعيد.

وكان المحامي شعبان سعيد، دفاع ريهام سعيد، تقدم بطلب للنيابة العامة للتقدم باستئناف على الحكم، مستندا على الخطأ فى تطبيق القانون من المحكمة التي أصدرت حكم البراءة.

ودفع المستشار أشرف ناجى محامى سما المصرى، بتلفيق التهمة وعدم صحة الواقعة، كما دفع بكيدية الاتهام، واستمعت المحكمة لأقوال سما المصرى التى أنكرت التهم المنسوبة لها، وعليه قضت المحكمة ببراءة المتهمة من التهم المنسوبة لها.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد قضت فى وقت سابق، ببراءة سما المصري، في القضية الجديدة المقامة ضدها من الإعلامية ريهام سعيد، بتهمة السب والقذف، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.