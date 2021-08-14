قبل وفاتها.. دلال عبد العزيز عن «في بيتنا روبوت»: شعرت بأننى «أم» لفريق العمل

حالة من الحزن الشديد تسيطر على فريق عمل مسلسل «فى بيتنا روبوت» بعد فقدانهم للنجمة الكبيرة الراحلة دلال عبد العزيز التى وافتها المنية السبت الماضي، عن عمر ناهز 61 عامًا، بعد رحلة طويلة مع المرض بدأت منذ أكثر من ثلاثة أشهر عندما أصيبت بفيروس كورونا المستجد كوفيد – 19.

وقال مصدر مطلع لـ«الدستور»، إن صناع المسلسل كانوا من المقرر أن يجهزوا للجزء الثانى والأمر كان جدياً فور التنفيذ وكانت الشركة المنتجة تنتظر وقتها أن تقوم الفنانة دلال عبدالعزيز من المرض، لكن أمر الله قد نفذ، مشيرا إلى أن هذا القرار أصبح مصيره مجهول، لحزنهم الشديد على وفاة دلال عبد العزيز، خاصة أن علاقتها كانت قوية بكل فريق العمل وعلى رأسهم الفنان والمنتج هشام جمال، الذى تربطه علاقة صداقة قوية بأسرة الفنانة وكان يعتبرها بمثابة والدته ويستشيرها فى أمور عديدة فى حياته الشخصية والفنية.

دلال عبد العزيز

وهو ما أكدته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، فى آخر تصريحات لها لـ"الدستور" حين عرض المسلسل وقالت: «وافقت على المشاركة فور معرفة الفكرة، لأننى أثق فى اختيارات هشام جمال، وعلى الرغم من صغر سنه، إلا أنه مجتهد ودائمًا يسعى لتقديم أفكار مختلفة وجديدة للجمهور، وعندما تعاون مع ابنتى دنيا فى أول ألبوماتها كان صاحب فكرة طرح أغنيات الألبوم على مراحل».

وأثنت الفنانة الراحلة، على المسلسل نظرًا للفكرة التى وضعها هشام جمال، والحبكة الدرامية المميزة التى كتبها المؤلفان أحمد المحمدى وأحمد محيى، وأخرجها وليد الحلفاوى نجل الفنان العبقرى نبيل الحلفاوى، إضافة إلى عشقها أعمال اللايت كوميدى.

ورأت أن هناك عوامل أساسية ساعدت على خروج المسلسل فى أبهى صورة، وتصدره «التريند» من أول حلقة، منها الجمع بين جيلين مختلفين فى اختيارات نوعية الأعمال وطريقة التفكير، مشيرة إلى أن تقديم عمل درامى مكون من ٢٠ حلقة يعطى المؤلف والمخرج مساحة من الحرية والإبداع دون الاضطرار لعمل خطوط درامية فرعية كثيرة لملء الأحداث.

ولفتت إلى أن الحلقات القليلة ميزت العمل بالإيقاع السريع، وأبعدت الكتابة الدرامية عن المط والتطويل، وخلقت إطارًا تشويقيًا مميزًا جعل المشاهد يتلهف على متابعة العمل حلقة بعد أخرى.

واختتمت: «هناك كيميا خاصة جمعتنى بفريق العمل، ووجدث أثناء التصوير مشاعر حب غمرتنى، وشعرت بأننى أم حقيقية لهؤلاء الأبناء، ولست ممثلة، وأؤكد أن الحلقات المقبلة ستكون بها مفاجآت كثيرة تجذب الجمهور لأنها الأولى من نوعها».

دلال عبد العزيز

«في بيتنا روبوت» ينتمى إلى الأعمال الدرامية المكونة من ٢٠ حلقة، كتبه الثنائى أحمد محيى وأحمد المحمدى، وأخرجه وليد الحلفاوي، ويشارك فى العمل النجوم شيماء سيف وعمرو وهبة وهشام جمال وليلى أحمد زاهر وشيرين، بمشاركة نخبة من الفنانين ضيوف شرف: ناهد السباعى وبيومى فؤاد وعارفة عبدالرسول وسامى مغاورى، والعمل إنتاج مشترك بين شركتى سينرجى وروزناما.