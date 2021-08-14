السبت 14 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ماجد الكدواني يستأنف تصوير مسلسل «موضوع عائلي»

ماجد الكدواني
ماجد الكدواني

استأنف الفنان ماجد الكدوانى تصوير مسلسله الدرامي الجديد "موضوع عائلي" والمقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية مطلع العام الجديد. 

وانتهى ماجد الكدواني من تصوير أسبوع كامل في المسلسل الذي يحمل اسم مؤقت "موضوع عائلي"، وجمعت المشاهد بين ماجد الكدواني وشيرين رضا ورنا رئيس في الديكور الرئيسي للمسلسل. 

وكان ماجد الكدواني قد تعاقد على مسلسل  "موضوع عائلي" قبل شهرين وتأجل تصويره أكثر من مرة بسبب انشغال ماجد بتصوير عدد من الأعمال السينمائية.
 

مسلسل موضوع عائلي مكون من 10 حلقات، وسيتم عرضه على إحدى المنصات التي لم يتم تحديدها بعد، وجارٍ حاليًا اختيار باقي أبطال العمل.

ويعد العمل هو البطولة الأولى لماجد في الشاشة الصغيرة وأول أعماله الموجهة خصيصًا للمنصات الإلكترونية. 

مسلسل موضوع عائلي من بطولة ماجد الكدواني وصبري فواز ومحمد شاهين وإيناس كامل وشيرين رضا وياسمين رئيس، والمسلسل 10 حلقات من إخراج أحمد الجندي وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال.

ماجد الكدواني الفنان ماجد الكدواني موضوع عائلي مسلسل موضوع عائلي فيلم الجريمة

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