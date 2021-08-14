السبت 14 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الري يستعرض الموقف الراهن لتنفيذ المشروعات القومية

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والرى

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، مع المهندس شحتة إبراهيم مساعد الوزير للمشروعات الكبري، لاستعراض ومناقشة موقف تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الوزارة حالياً للاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل ومنها المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، بالإضافة إلى التوسع في استخدام وتطبيق نظم الري الحديث بدلا من الري التقليدي بالغمر لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية. 

واستعرض وزير الموارد المائية والري خلال الإجتماع، مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة بهدف ترشيد استهلاك المياه، مشددا على ضرورة الإلتزام بعمليات ضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، والالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال وحث الشركات المنفذة لبذل مزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة للمرحلة الاولى التى تتم فى 20 محافظة مقرر الإنتهاء منها منتصف العام المقبل. 

وأكد الدكتور عبد العاطي ضرورة متابعة معدلات تنفيذ المشروعات القومية الحالية، ومنها تحديث نظم الري الحديث بدلا من التقليدي بالغمر، ومراعاة كافة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة قبل استلام أي عمليات منفذة بالمحافظات المدرج بها المشروع القومى، بالإضافة إلى إجراء الإختبارات اللازمة لكافة المواد المستخدمة للتأكد من جودة تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين الترع. 

وزارة الرى مشروعات زراعية ترشيد استهلاك المياه الأراضي الزراعية المشروعات القومية الدكتور محمد عبدالعاطي

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وائل لطفي

صاحب الرؤية

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