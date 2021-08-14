رئيس مدينة إطسا يتابع أعمال القافلة الطبية بقرية الغرق (صور)

نظمت جامعة الأزهر، السبت، قافلة طبية وتوعوية بقرية الغرق برعاية شيخ الأزهر ضمن مبادرة حياة كريمة وقافلة الأحوال المدنية التي نظمتها وزارة الداخلية.

رئيس مدينة إطسا يتابع أعمال القافلة الطبية

تابع خالد فراج، رئيس مركز ومدينة إطسا، اليوم، أعمال القافلة الطبية وقافلة مصلحة الأحوال المدنية بإشراف محافظ الفيوم وتضم تخصصات (باطنة، أطفال، مسالك، جلدية – جهاز هضمي – تحاليل – انف واذن – رمد – جراحة عامة - نساء - مخ واعصاب – قلب وصدر) كشف صرف ادوية علي نفقة الدولة ولجنة توعية وإرشاد زراعي ولجنة اختبارات محو الأمية، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالفيوم والتضامن الاجتماعي وهيئة تعليم الكبار وذلك لمدة يومين بداية من اليوم السبت الموافق 14 اغسطس ٢٠٢١ بقرية الغرق بمركز ومدينة إطسا محافظة الفيوم.

رئيس مدينة إطسا يتابع أعمال القافلة الطبية

وقام رئيس مركز ومدينة إطسا بالمرور على جميع القائمين على أعمال القافلتين وتابع سير العمل وقام بتذليل جميع العقبات التي تواجههم وقام بشكر كافة العاملين والقائمين على نجاح هذه المبادرة لإسعاد اهالينا من مركز ومدينة إطسا وعلى هذا المجهود الرائع الذى بذلوه.

رئيس مدينة إطسا يتابع أعمال القافلة الطبية

رئيس مدينة إطسا يتابع أعمال القافلة الطبية

رئيس مدينة إطسا يتابع أعمال القافلة الطبية

رئيس مدينة إطسا يتابع أعمال القافلة الطبية

رئيس مدينة إطسا يتابع أعمال القافلة الطبية

رئيس مدينة إطسا يتابع أعمال القافلة الطبية