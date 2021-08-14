صابرين تروّج لفيلمها الجديد: «مش ملاحظين حاجة جديدة»؟

شاركت الفنانة صابرين جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" صورة جديدة لها برفقة فئة الـ200 جنيهًا، وهو الأمر الذي أثار جدلًا بين جمهورها، متسائلًا عن موعد عرض الفيلم.

وعلّقت صابرين على صورتها قائلًة: "ملاحظين حاجة غريبة في الـ٢٠٠ جنية دي؟ 🤔"، ليتفاعل معها عدد كبير من جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام"، متمنيين لها النجاح، وعرض الفيلم في أقرب فرصة في جميع دور العرض السينمائي لمشاهدته.

وكتب ممدوح سويلم، من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام": "الف مبروك وبالنجاح ان شاء الله"، وعلق منذر جابر، من مستخدمي موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" قائلًا: "😍😍 بالتوفيق دائما".

صابرين

وتجاوب حساب يحمل اسم كريم كرم، من مستخدمي موقع "انستجرام" عبر السوشيال ميديا، مع سؤال الفنانة صابرين، فكتب قائلًا: "مكتوب عزيز بي الكلمه الثانيه نش واضحه يمكن ولينا"، وقال ندى نودي، من روّاد السوشيال ميديا قائلًا: "جميلة الجميلات، ربنا يوفقط يارب".

وظهر في إعلان فيلم "200 جنيه" عدد كبير من الفنانين، منهم إسعاد يونس، وأحمد السقا، وليلى علوي، وهاني رمزي، وخالد الصاوي، وأحمد رزق، وأحمد صلاح السعدني، وأحمد آدم، ومي سليم، ومحمود حافظ، وصابرين، وطارق عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، وآخرون.

صابرين

"200 جنيه" يُعد من أكبر الأفلام التي تضم ضيوف شرف في السنوات الأخيرة، وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين، وإنتاج محمد عبد الحميد ووائل علي، ومن المُقرر طرحه في دور العرض اعتبارًا من يوم 25 أغسطس المُقبل.

ويغلب على إعلان فيلم "200 جنيه" طابع التشويق والإثارة، إذ يبرز فئات المجتمع المختلفة، وما يتعرضون له من حوادث بفعل الفلوس.