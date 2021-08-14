السبت 14 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط طفلة من شرفة منزلها بمنطقة 15 مايو

مصرع طفلة
مصرع طفلة

أصيبت طفلة بنزيف في المخ وكسر بالجمجمة، إثر سقوطها من شرفة شقتها بمدينة 15 مايو، وبإخطار الأجهزة الأمنية انتقلت لمكان الواقعة. 

تلقي رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، إشارة من مستشفى حلوان العام، مفادها استقبال الطفلة "ملك" 14 سنة، ومقيمة بدائرة القسم، مصابة بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، نتيجة السقوط من علو. 

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء لهو الطفلة اختل توازنها وسقطت من شرفة منزلها ولا يوجد شبهة جنائية حول الحادث. 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

طفلة كسر بالجمجمة مدينة 15 مايو

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

الأكثر قراءة

«على أعتاب الموجة الرابعة».. خريطة رقمية توضح الوضع الوبائى فى مصر

ثورة فى أوضة اللبس.. تفاصيل حديث بيبو للاعبى الأهلي قبل مباراة إنبى

نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2021 عبر رابط بوابة الأزهر

قرارات جديدة بشأن عودة الطيران بين مصر والسعودية

«المسئولين هيتعذبوا معايا».. أبرز رسائل الرئيس السيسى اليوم

الصحة: 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 حالات وفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

إنقاذ القاهرة الخديوية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

مؤمن المحمدي

المعلومات

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى قرى «حياة كريمة».. شهادة حية

صور

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

العرض الخاص لفيلم موسى

محطة تل أبيب

المزيد

قانون «ممتلكات اليهود».. أزمة جديدة بين إسرائيل وبولندا بسبب «الهولوكوست»

جهود مصرية لاستمرار الهدوء على حدود غزة

عام على اتفاق التطبيع.. كيف أصبحت العلاقات بين إسرائيل والإمارات؟