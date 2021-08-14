سقوط طفلة من شرفة منزلها بمنطقة 15 مايو

أصيبت طفلة بنزيف في المخ وكسر بالجمجمة، إثر سقوطها من شرفة شقتها بمدينة 15 مايو، وبإخطار الأجهزة الأمنية انتقلت لمكان الواقعة.

تلقي رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، إشارة من مستشفى حلوان العام، مفادها استقبال الطفلة "ملك" 14 سنة، ومقيمة بدائرة القسم، مصابة بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، نتيجة السقوط من علو.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء لهو الطفلة اختل توازنها وسقطت من شرفة منزلها ولا يوجد شبهة جنائية حول الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.