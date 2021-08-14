السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شروط قبول طلبات «جمعيتي» المرحلة الرابعة

وزير التموين
وزير التموين

تبدأ مديريات التموين والتجارة الداخلية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية غدا استقبال طلبات المتقدمين لمشروع جمعيتي لشباب الخريجين للمرحلة الرابعة بشرط أن يكون طلبه مسجل بقاعدة البيانات بالوزارة.
واشترطت وزارة التموين والتجارة الداخلية 7 شروط لقبول الطلبات للمتقدمين بمشروع جمعيتي لشباب الخريجين للمرحلة الرابعة والتي تهتم بالمناطق الاكثر احتياجا.
شروط قبول طلبات جمعيتي المرحلة الرابعة 

 أولا: صورة البطاقة الشخصية للمتقدم لمشروع جمعيتي لشباب الخريجين للمرحلة الرابعة.

ثانيا: صورة شهادة المؤهل الدراسي لصاحب مشروع جمعيتي لشباب الخريجين.

ثالثا: صورة الموقف من التجنيد للمتقدمين

رابعا: صورة برنت تأميني للمتقدم للمشروع جمعيتي لشباب الخريجين.

خامسا: التوقيع على إقرار بعدم وجود صلة قرابة لاي احد من أقاربه لأي مشروع تمويني أو جمعيتي أو بقال تمويني أو صاحب مخبز.

سادسا: استيفاء نموذج بيانات للمتقدم صاحب الطلب.

سابعا: تسليم حافظة مستندات بجميع تلك الأوراق بدءا من غدا الأحد حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

وزارة التموين شروط شباب الخريجين الرابعة مشروع جمعيتي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

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