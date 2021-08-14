«الأرثوذكسية» تحتفل بذكرى استشهاد القديس اليعازر وزوجته سالومى وأولادهما

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، بذكرى استشهاد القديس اليعازر وزوجته سالومى وأولادهما.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن في مثل هذا اليوم استشهد القديسون التسعة: - أليعازر الشيخ وزوجته سالومي وأولادهما أبيم وأنطونيوس وعوزيا وأليعازر وأنيانا وسامونا ومركلوس. كان أليعازر أحد معلمي الشريعة اليهودية وكان أبوه أحد السبعين شيخا الذين ترجموا التوارة بأمر بطليموس ملك مصر وقد أدب أليعازر أولاده بعلوم الشريعة الموسوية.

وتابع: لما ملك أنطيوخس ملك الروم بلاد الشام وحاصر أورشليم استعمل القسوة مع الآمة اليهودية بمخالفة شريعة آبائهم بأن يأكلوا ما كان محرما عليهم مثل لحم الخنزير وغير ذلك فخاف كثيرون من سطوته وأطاعوه . أما هؤلاء الأبرار فقد ظلوا محافظين علي الشريعة المعطاة لهم من الله ، فعذبهم كثيرا بالضرب والصلب والحرق وتمشيط الجسم بأمشاط حديدية وكانت البارة سالومي تشجعهم إلى أن تنيحوا ثم ألقت هي أيضا نفسها في النار غير منتظره من يلقيها فيها وهكذا نال الجميع إكليل الشهادة.

وتقرأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، عدة قراءات كنسية احتفالا بتلك المناسبة مثل

العشية: مزامير 4 : 3,6,7 + متى 11 : 25 - 30

باكر: مزامير 113 : 1 - 2 + مرقس 10 : 13 - 16

قراءات القداس

البولس: عبرانيين 11 : 32 - 12 : 2

الكاثوليكون: 1 بطرس 4 : 12 - 19

الإبركسيس: اعمال 19 : 23 - 41

السنكسار: استشهاد القديس اليعازر وزوجته سالومى واولادهما وذلك بالاضافة الى اعتراف الرسول بطرس بأن المسيح هو ابن الله الحي

الانجيل: مزامير 66 : 12 - 14 + متى 18 : 10 - 20

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصوم العذراء.