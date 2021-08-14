السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن مبادرة حياة كريمة

توفير 107 قطعة أرض لإقامة مشروعات خدمية بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ توفير 107 قطعة أراضي لإقامة مشروعات خدمية عليها ضمن مبادرة حياة كريمة سواء مدارس أو مشروعات صرف صحى وإنقاذ نهري، ومجمعات زراعية، ومجمعات خدمية.

وأكد محافظ كفر الشيخ أنه تم توفير 32 قطعة أرض لإقامة مشروعات صرف صحي عليها، و24 قطعة لإقامة مدارس، و5 قطع لاقامة مجمعات خدمية و5 قطع لاقامة مجمعات زراعية ،و11 قطعة لإقامة 11 مركز شباب و5 قطع لإقامة وحدات صحية ومستشفيات و5 لإقامة نقاط إسعاف، و6 لإقامة مجمعات حرفية صناعية ،و5 مواقع لإقامة مجمعات سكنية، واقامة وحدة حماية مدنية و5 أسواق و2 مواقف سيارات وانقاذ نهري.

وقال محافظ كفر الشيخ إنه جاري تخصيص 70 قطعة أرض ، وتم تسليم 35 قطعة أرض بدء العمل بها لإقامة المشروعات الخدمية بعدد من قرى مركز مطوبس ضمن برنامج حياة كريم بتوجيهات من الرئيس السيسي.

حياة كريمه مطوبس مشروعات كفر الشيخ أراضي

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وائل لطفي

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