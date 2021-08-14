توقيع 110 غرامات منذ إعادة فتح الشواطئ بالإسكندرية

قال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن إجمالي الغرامات الموقعة على مستأجري الشواطئ منذ بداية فتح الشواطئ للتشغيل فى 22 مايو الماضي، حتى الآن، بلغ 110 غرامات منها 68 غرامة عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا الالتزام بتطبيق الحملات الرقابية على الشواطئ، فضلًا عن الرد السريع والفوري والتعامل مع أي شكوى ترد عبر الخطوط المخصصة للشكاوي ضاعف من أعداد مرتادي الشواطئ وثقتهم في الخدمات المقدمة لهم.

جاء ذلك تأكيدًا على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باستمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية من قبل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على جميع شواطئ الإسكندرية البالغ عددها 66 شاطئًا من أبي قير شرقًا حتى سيدي كرير غربا. وذلك للتأكد من الالتزام الكامل بجميع التعليمات التي أعلنت عنها المحافظة لاستقبال المصطافين ورواد الشواطئ.

ولفت رئيس الإدارة المركزية إلى أن نسبة الإشغال فى الشواطئ العامة قد بلغت 90٪ وبعضها وصل إلى نسبة 100٪ «كاملة العدد» فى كثير من الأوقات مثل شاطئ جليم والمندرة المجانى وميامي العام، وحققت كل الشواطئ العامة نسبة إشغال 100٪ فى أيام الجمعة، مشيرًا الى أن الشواطئ المؤجرة تراوحت نسبة الإشغال بها من 75٪ إلى 90٪ ووصل بعضها إلى نسبة إشغال 100٪ فى أيام الجمعة.

85 جميعة خيرية استقبلتها شواطئ الإسكندرية بالمجان

وأشار «رشاد» إلى أنه بلغ عدد الجمعيات، ومستشفيات الأورام، ودور الأيتام، التي استقبلتها الشواطئ حتى الآن 85 جمعية، وذلك منذ بدء الدعوة التي وجهها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجميع الأطفال والمرضى وذوي الهمم بالجمعيات الخيرية وجميعيات متحدى الإعاقة ودور الأيتام وأطفال بلا مأوى، لدخول الشواطئ العامة التي تديرها محافظة الإسكندرية بالمجان، فضلا عن تخصيص شاطئ لذوي الهمم بمنطقة المندرة الذي تم تجهيزه بالعديد من الوسائل التي تسهل على أصحاب الكراسي المتحركة للاستمتاع بالسباحة في مياه البحر.