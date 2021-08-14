السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«رياضة الشرقية» تشارك بـ19 مركز شباب ضمن مبادرة «ساعة رياضة»

محمود عبد العظيم
محمود عبد العظيم

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت المديرية بتفعيل مبادرة ساعة رياضة ( 7 الصبح و 5 مساء) والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة عبر منصة زووم من خلال مشاركة مراكز شباب (الشعراء الكبرى بكفر صقر والمطاوعة بههيا والسلطان غريب بأبو كبير ومشتول القاضي والبيوم والعصلوجي وبهنباي وناصر بالزقازيق وصهبرة وصافور بديرب نجم والنصر بالعاشر من رمضان وبير عمارة ببلبيس وغزالة عبدون والهيصمية ومنشأة القاضي بفاقوس وشيبة قش وشبرا السلام بمنيا القمح وزور أبو الليل بأولاد صقر) مع مختلف المحافظات بهدف التوعية بأهمية الرياضة ونشر الثقافة الرياضية بين مختلف فئات المجتمع وتشجيع النشئ على ممارستها.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بنشر ثقافة ممارسة الرياضة لدى مختلف الأعمار السنية من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة الرياضية المتنوعة بين المواطنين بمختلف الفئات العمرية، مؤكداً أن المحافظة تولي إهتماماً خاصاً بقطاع الشباب والرياضة وتسعى جاهدة لتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية للمنظومة الرياضية على أرض المحافظة لتأهيل الشباب وإعداد الأبطال للمشاركة في البطولات العالمية والقارية والمحلية وتقديم شاب قادر على المساهمة في صنع مستقبل الوطن.

أشاد المحافظ بالأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية العامة التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة للمواطنين من أبناء المحافظة بمختلف الفئات العمرية والمجتمعية من خلال تنفيذ الماراثونات والمسابقات الرياضية بهدف إستغلال طاقاتهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع على المجتمع.

واكد الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن المديرية نظمت اليوم لقاء ثقافي ديني تحت عنوان “المشاركة الفعالة في بناء المجتمع ضرورة إنسانية”، وتم بثه مباشرة عبر صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة، وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية، وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية على “فيس بوك”.

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