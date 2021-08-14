«الكندوز» بـ130.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء البلدية في الأسواق، اليوم السبت، وتراوحت أسعار الكندوز بين 130-150 جنيها للكيلو، والكلاوي والقلب بين 120-130 جنيها، و تراوحت أسعار السجق البلدى بين 120-130 جنيها، وعرق التربيانكو بين 140-160 جنيها للكيلو.

وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها،الأستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو، وسجل كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، وأسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-130 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار اللحوم الضأن بين 130-160 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-160 جنيها، سجل سعر اللحوم الجملى بين 100-120 جنيها للكيلو.

وكان قد أكد يوسف البسومي، النقيب العام للجزارين، انخفاض أسعار الماشية في الأسواق بنسبة 15% لسعر الوزن القائم عقب عيد الأضحى وانخفاض أسعار الكندوز البقري والجاموسى من 150 إلى 130 جنيها للكيلو وانخفاض سعر الضأن من 130 إلى 120 جنيها للكيلو، نتيجة حالة الركود التي غالبا ما تظهر عقب عيد الأضحى المبارك مباشرة، حيث قاما المربين ببيع المواشي بسعر مرتفع قبل العيد، وأن المتبقي من الماشية سيتم بيعه بأسعار منخفضة عما قبل العيد.

وقال البسومي إن انخفاض أسعار المواشي قبل العيد يقابلها خسائر للمربين الذين لم يقوموا بالبيع في العيد، مشيرا إلى أن السوق سيتحرك خلال الشهر المقبل وتعود الأسعار العادية كما كانت قبل العيد، وقيام المربين بالشراء من أجل عمليات التربية والتسمين للمواشي سواء للذبح أو للماشية الحلبة، ومع استقبال موسم الشتاء ستتوافر الأعلاف الخضراء والجافة مع موسم البرسيم.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية جهودها في زيادة إنتاج اللحوم الحمراء من خلال مشروع البتلو.