اليابان تستعد لهطول المزيد من الأمطار والأرصاد تحذر

سادت حالة من التوتر في اليابان، بسبب سقوط أمطار غزيرة، حيث غرقت مناطق سكنية بأكملها في جزيرة "كيوشو" جنوب غرب البلاد، الأكثر تضررا وطُلب من مئات الآلاف إخلاء منازلهم.

وعرض التليفزيون الياباني لقطات لعمال الإنقاذ في مقاطعة "ساجا" وهم يحملون أشخاصا في قوارب مطاطية لنقلهم إلى مكان آمن صباح اليوم السبت.

وترددت تقارير عن حالة وفاة واحدة على الأقل نتيجة للأمطار الغزيرة: وهي امرأة بمقاطعة "ناجازاكي"، لقيت حتفها نتيجة لانهيار أرضي.

ويواصل عمال الإنقاذ البحث عن زوجها وابنتها وسط الطمي.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أعلى مستوى تحذير لحوالي 650 ألف أسرة في مقاطعات "فوكوكا" و"ساجا" و"ناجازاكي" في جزيرة "كيوشو" بالإضافة إلى مقاطعة "هيروشيما" بغرب اليابان.

وأصدرت الهيئة تحذيرا لمناطق شاسعة من البلاد من مخاطر واسعة لفيضان أنهار وحدوث فيضانات وانهيارات أرضية، ناجمة عن الأمطار، التي من المتوقع أن تستمر في التساقط في الأيام القادمة وتمتد إلى شمال شرق البلاد.

يُذكر أنه في السنوات العشر الماضية، طبقا لأرقام رسمية، كان هناك متوسط 1500 انهيار أرضي سنويا في الدولة الجزيرة الجبلية، وهو ما يقرب من ضعف ما كان عليه في العقد السابق.

ويعزو خبراء ذلك إلى زيادة هطول الأمطار بسبب تغير المناخ.

وحثت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم السبت المواطنين على تأمين سلامتهم، وحذرت من هطول أمطار غزيرة على أجزاء من محافظات ساجا وناجازاكي وفوكوكا في الساعات الأولى من صباح اليوم مع استمرارها في التدفق فوق الأجزاء الشمالية من محافظة كيوشو بجنوب غرب البلاد.

وحذرت الوكالة من خطر محتمل وعواقب وخيمة جراء تعرض البلاد لهذا الطقس السيئ، بينما قال يوشي أداتشي رئيس مركز مراقبة الطقس والتحذير بالوكالة - في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة (جابان تايمز) اليابانية - "يجب على السكان تأمين سلامتهم على الفور".

ومن جانبهم، حذر المسئولون في محافظة ساجا من أن بعض أجزاء المحافظة قد تغمرها المياه بسبب فشل نظام الصرف الصحي هناك. كما صدر تحذير خاص من هطول أمطار غزيرة في مدينة هيروشيما، فيما لقيت امرأة حتفها وفقد اثنان آخران بعد أن دمر انهيار أرضي منزلين في محافظة ناجازاكي.

وظهرت دعوات إلى فرض نوع الإغلاق الإلزامي الذي شوهد في أجزاء عديدة من العالم في اليابان، التي تتجنب حتى الآن مثل هذه الإجراءات القاسية، في الوقت الذي تكافح فيه أسوأ موجة من حالات الإصابة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة.

وحذرت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، أمس الجمعة، من أن الوضع في العاصمة بلغ مستوى كارثيا، حيث قفزت الحالات إلى مستوى قياسي بلغ 5773 حالة، أي أكثر من أربعة أضعاف في ثلاثة أسابيع فقط.