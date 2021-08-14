السبت 14 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرازيل: تلقيح 160.1 مليون مواطن ضد كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أفادت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت بأنه تم إعطاء 160.1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في البرازيل حتى الآن.

وأشارت البيانات إلى أن متوسط معدل التطعيم في البرازيل يقدر بـ 1.76 مليون جرعة في اليوم الواحد، ووفقا لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في البرازيل قبل نحو 29 أسبوعًا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البرازيل 20.3 مليون حالة، والوفيات 567 ألفًا و862.

وسجلت البرازيل أول حالة إصابة لديها بفيروس كورونا قبل 24 أسبوعًا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

الولايات المتحدة الصين المملكة المتحدة روسيا الصحة منظمة

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