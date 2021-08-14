الرئيس السيسى يعلن طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة فى البورصة قريبًا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هناك مخططًا لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة فى البورصة خلال عامين.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العاصمة الإدارية الجديدة تمت من خلال شركة العاصمة، وليست من أموال الدولة ولا هيئة المجتمعات العمرانية، موضحا أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة تمتلك ١٠٠ مليار جنيه أموالا سائلة فى البنوك، كما أن أصول الشركة تتراوح بين 3 و4 تريليونات جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة تدار بفكر اقتصادى مختلف، مضيفًا: "ماكناش بنحلم بكده".

وتابع قائلا: "نسعى لزيادة المعروض من الوحدات السكنية وتسهيل التمويل".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر.

حضر الافتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، وعدد من قادة القوات المسلحة والوزراء وكبار رجال الدولة والمسئولين.

بدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ شريف السيد خليل.