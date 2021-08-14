السبت 14 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يتفقد عددًا من الوحدات السكنية بمدينة بدر

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من الوحدات السكنية الجديدة بمدينة بدر شرق القاهرة، وتجول داخل إحداها والمجهزة بالأثاث المنزلي الكامل.

كما شهد الرئيس افتتاح عدد من المشروعات السكنية من مدينة بدر وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، وهي مشروعا سكن مصر بالقاهرة الجديدة، وسكن مصر بالعبور الجديدة.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر.

حضر الافتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، وعدد من قادة القوات المسلحة والوزراء وكبار رجال الدولة والمسئولين.

بدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ شريف السيد خليل.

السيسي مدينة بدر الوحدات السكنية الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2021 عبر رابط بوابة الأزهر

الصحة: 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 حالات وفاة

الرئيس السيسى يفتتح عددًا من المشروعات السكنية بالمدن الجديدة

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية النتائج لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

«تقسيم الصحراء الغربية».. استراتيجية جديدة لزيادة إنتاج البترول فى مصر

طوارئ فى «التعليم» بسبب الثانوية العامة.. ومصدر: النتيجة مساء الإثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

مؤمن المحمدي

المعلومات

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى قرى «حياة كريمة».. شهادة حية

ماجد حبته

إنهم يخلطون الدين بالفساد!

صور

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

العرض الخاص لفيلم موسى

محطة تل أبيب

المزيد

«خيبة أمل».. تفاصيل منع بينيت لقاء وزير الجيش الإسرائيلي بأبو مازن

فلسطين: نواصل الجهود الدولية لإزالة بؤرة ابيتار الاستيطانية

رسائل هادئة على رءوس الصواريخ بين إسرائيل ولبنان