الرئيس السيسى يتفقد عددًا من الوحدات السكنية بمدينة بدر

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من الوحدات السكنية الجديدة بمدينة بدر شرق القاهرة، وتجول داخل إحداها والمجهزة بالأثاث المنزلي الكامل.

كما شهد الرئيس افتتاح عدد من المشروعات السكنية من مدينة بدر وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، وهي مشروعا سكن مصر بالقاهرة الجديدة، وسكن مصر بالعبور الجديدة.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر.

حضر الافتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، وعدد من قادة القوات المسلحة والوزراء وكبار رجال الدولة والمسئولين.

بدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ شريف السيد خليل.