حبس راكب لاتهامه بمحاولة تهريب 2000 قرص ترمادول عبر مطار القاهرة

أمرت نيابة النزهة بمحافظة القاهرة، اليوم السبت، بحبس راكب لاتهامه بمحاولة تهريب 2000 قرص ترامادول مخدرة عبر مطار القاهرة لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي وتحليلها وإرسال تقرير مفصل حول نوع وتركيبة المادة المخدرة.

تفاصيل ضبط راكب بحوزته مخدرات على طائرة النمسا

البداية عندما تمكن رجال الجمارك، الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة فوزى العميرى مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأفاد مصدر جمركي أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية النمساوية رقم 863 القادمة من فيينا اشتبه مأمور الجمرك فى الراكب" ص. م. م" مصرى الجنسية، القادم من النمسا ويحمل 3 حقائب.

وأشار إلى أنه بسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أو بضائع يرغب في الإفصاح عنها أجاب بالنفى، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علاء الدين عمارة مأمور الفحص المكلف على الجهاز فتلاحظ ظهور أجسام ذات كثافات منتظمة.

وبالعرض على رفعت صدقي نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من جمال السيد مدير الحركة المشرف على الخط الأحمر ومعتز عبدالرحمن مأمور الجمرك لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيًا فتبين وجود 185 شريط بإجمالى 2000 قرص من أقراص الترامادول وبريجابالين المخدرة مخبأة داخل جيوب الملابس التى يرتديها وبين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر فوزى العميري مدير الادارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 124 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات وعرض الراكب على النيابة العامة.