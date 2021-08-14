7 جهات حكومية تبحث خطط إنشاء أكبر محطة معالجة لمياه «الدلتا الجديدة»



تنفذ وزارة الموارد المائية والرى، خطة أعمال لتوفير المياه اللازمة لرى الأراضى الزراعية والمستصلحة فى مشروع "الدلتا الجديدة"، وذلك من خلال إتباع طرق حديثة منها معالجة المياه والرى الحديث بالرش والتنقيط، فى إطار خطة التنمية المستدامة فى مصر، والتى تتضمن التوسع في استصلاح وزراعة مناطق جديدة لسد الفجوة الغذائية والتنمية الاقتصادية مع إستخدام أنظمة حديثة للري لترشيد المياه.



بروتوكول إنشاء أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف



ترأس المهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الرى بوزارة الموارد المائية والري، إجتماعًا بحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية فى تنفيذ المشروع القومي، والتى تضم "الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - مصلحة الميكانيكا والكهرباء - الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف - قطاع الموارد المائية والري والبنية القومية بشمال سيناء - قطاع الري - قطاع التوسع الأفقي والمشروعات - قطاع المياه الجوفية"، وذلك لإستعراض ومناقشة الموقف الحالى بشأن بروتوكول التعاون لإنشاء أكبر محطة معالجة لمياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى 6 مليون متر مكعب يوميًا لتوفير المياه للمشروع.



كما استعرض الاجتماع بحضور جميع ممثلى الهيئات الحكومية، خطة تنفيذ المسار الناقل للمياه المعالجة وذلك لاستصلاح ورى أراضى بمنطقة الساحل الشمالى، مع إضافة أراضى جديدة ضمن خطة التوسع الزراعى فى مناطق شمال وجنوب محور الضبعة لخلق مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة.



خلق مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة



من جانبه أكد المهندس محمد محمد عبدالعاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري، أهمية المشروع القومى فى زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى خلق مجتمعات عمرانية جديدة من خلال خلق مناطق جذب سكاني جديدة لتخفيف الازدحام فى منطقة دلتا النيل.



وأوضح رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، إنه يتم توفير المياه اللازمة لرى أراضى مشروع الدلتا الجديدة من خلال استخدام أساليب حديثة للرى، تتضمن إعادة التدوير وإنشاء أكبر محطة معالجة ثلاثية للمياه فى منطقة غرب الدلتا، وإنشاء عدة محطات أخرى للرفع ومعالجة مياه الصرف الزراعى.