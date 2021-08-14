روسيا.. العثور على المروحية المنكوبة فى كامتشاتكا وعدد من جثث الضحايا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عثور فرق الإنقاذ على المروحية التي تحطمت في شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي يوم الخميس الماضي، وعدد من جثث ضحايا الحادث.

وأكدت الوزارة صباح السبت أنها عثرت على المروحية في قاع البحيرة التي سقطت فيها على بعد نحو 500 متر عن الضفة وعمق 110 أمتار وعدة جثث بالقرب منها، فيما تدرس فرق الإغاثة إمكانية انتشال الجثث من قاع البحيرة.

وكانت السلطات الروسية قد أكدت أنه تسنى إنقاذ 8 سياح من أصل 16 كانوا على متن مروحية "مي-8" تحطمت في منطقة بحيرة كوريلسكويه في شبه جزيرة كامتشاتكا قبل يومين، فيما لقي 8 آخرون مصرعهم نتيجة الحادث.

وعلى صعيد آخر، أعلن الجيش الروسي، امس الجمعة عن عودة طائرات هجومية روسية من طراز (سو-25) إلى قاعدة (كانت) الجوية بقيرغيزستان بعد مشاركتها بمناورة ثلاثية في طاجيكستان.



وذكرت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الوسطى بالجيش الروسي -في بيان - أنه "تم نقل سرب من الطائرات من طراز (سو-25) من مطار غيسار (في طاجيكستان) إلى القاعدة العسكرية الروسية في قيرغيزستان بعد انتهاء التدريبات المشتركة التي جرت في الفترة من 5 إلى 10 أغسطس في منطقة (خاتلون) بجمهورية طاجيكستان".



وخلال التدريبات المشتركة لروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، نفذت (سو-25) مهمة تتعلق بالكشف عن قواعد مموهة للعدو المفترض، وشنت غارات على أهداف وتدربت على تقنيات تجنب الهجمات بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المحمولة.



وعلى جانب آخر ، أعلنت مؤسسة "روس كوزموس" الروسية، أن مركبة فضائية روسية من طراز "سويوز" ستنقل سياحًا يابانيين إلى المحطة الفضائية الدولية العام الجاري.



وقال رئيس قسم صناعة المركبات الفضائية في شركة (إينيرجيا) الروسية، روفائيل مورتازين، إنه "من المخطط أن تنقل مركبة (Soyuz MS-20) سياحًا يابانيين إلى المحطة الفضائية الدولية قبل نهاية العام الحالي".



وأضاف أن المركبة وبعد انفصالها عن الصاروخ الحامل من المفترض أن تدور 4 دورات حول الأرض لتلتحم بعدها بالمحطة، وأنها لن تحلق ضمن خطة الدورتين، كون هذه المناورة قد تتطلب تعديلات على مدار المحطة، ما سيؤدي إلى انخفاض غير مرغوب به في هذا المدار.



ومن المفترض أن تنطلق مركبة (Soyuz MS-20) نحو المحطة الفضائية في 8 ديسمبر المقبل، لتحمل معها سائحين فضائيين في رحلة قد تستمر 12 يومًا.