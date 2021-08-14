السبت 14 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 14 أغسطس 2021

حظك اليوم
حظك اليوم

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 14 أغسطس 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

 

الحمل

جومانا مراد

مهنياً: حافظ على أسرار العمل ولا تبح بها للغرباء، يوم مليء بالمفاجآت فكن مستعداً لكل متغيرات جديدة. 

عاطفياً: واجه الحبيب بما تعرف ولا تكن متكتماً، وعليك أن تفكر في مصلحته قبل أن تتخذ أي قرار يخص علاقتكما. 

صحياً: تستفيد من عطلتك السنوية للقيام برحلة للسير في أحضان الطبيعة وتسلق الجبال.

ومن مشاهير هذا البرج جومانا مراد

 

الثور

 آل باتشينو

مهنياً: كن حذراً جداً اليوم، قد يعاكسك الظرف ويولّد بعض الاحتكاكات المهنية على الأرجح، فلا تتهور في قراراتك وفكر منطقياً. 

عاطفياً: تجد اليوم الكثير من الحلول لمشاكل عالقة كنت تعانيها مع الشريك منذ مدة.

صحياً: اتبع الارشادات الطبية بدقة، ولا تعرض نفسك كثيراً لأشعة الشمس.

ومن مشاهير هذا البرج آل باتشينو.

 

الجوزاء 

راغب علامة

مهنياً: طالب باستحقاقاتك في العمل ولا تتنازل عن حقك مهما واجهت من معاندة. 

عاطفياً: استمع الى رأي الحبيب فقد يكون صائباً في بعض الأمور، وخذ به إذا كان يتعلق بأمر يخصك. 

صحياً: حاول اتباع برنامج غذائي متوازن ليساعد في الحفاظ على الرشاقة والتخلص من البدانة.

ومن مشاهير هذا البرج راغب علامة.

 

السرطان

مجدي يعقوب

مهنياً: تبدو أمورك في العمل أكثر هدوءاً وتعرف كيف تتعامل معها وتجد الحلول للمشكلات العالقة. 

عاطفياً: مسؤوليات جديده تلقى على عاتقك تشعرك بالتعب، لكن هذا لا يمنعك من أن تكون إيجابياً في تعاملك مع الحبيب. 

صحياً: تنفعل جرّاء وضعك وتفقد السيطرة على أعصابك، فلا تضيّع نفسك في متاهات مجهولة النتيجة.

ومن مشاهير هذا البرج مجدي يعقوب.

 

الاسد 

 هاني سلامة

مهنياً: تربكك الحياة المهنية وتولّد صراعاً وازدواجية، قد تواجه منافسة مع زميل أو زميلة، وربما يدور صراع بينكما. 

عاطفياً: تصغي إلى تذمّر الشريك وتطلب تفسيراً، فيكون الأمر صعباً، ليس من السهل بت موضوع يبدو لك شائكاً جداً. 

صحياً: لا تجعل العمل يستحوذ على كامل اهتماماتك، وانتبه لصحتك جيداً.

ومن مشاهير هذا البرج هاني سلامة.

 

العذراء

كيت وينسليت

مهنياً: تتمتع بنسبة ذكاء عالية، وهذه الميزة تمهّد لك الطريق لتحقيق النجاح في اتجاهاتك المتنوعة ولا سيما في العمل.

عاطفياً: تتاح لك فرصة جيدة لإيجاد قواسم مشتركة مع الشريك، أو للقيام بخطوة إيجابية  تجاهه، ويكون الحظ إلى جانبك.

صحياً: إنتبه إلى وضعك الصحي الحرج وأقلع عن التدخين إذا أردت البقاء بصحة سليمة.

ومن مشاهير هذا البرج كيت وينسليت.

 

الميزان

منة شلبي

مهنياً: يحمل هذا اليوم وعداً مهنية ومالية صادقاً وخصوصاً إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة.

عاطفياً: قد تقدم على قرار خطير يعيد الثقة إلى العلاقة، لكنك سرعان ما تكتشف أن المغرضين هم وراء محاولة زعزعة العلاقة بالشريك. 

صحياً: مارس الرياضة بلا تأخير، لأن ما تباشره يتطور جيداً ويفيدك على المدى المنظور.

ومن مشاهير هذا البرج منة شلبي.

 

العقرب

جستين بيبر

مهنياً: قد تميل اليوم إلى توسيع رقعة نشاطاتك، المشاريع كثيرة والنشاط موجود والاستعداد على أتم ما يرام.

عاطفياً: راقب جيداً ما يدور حولك فقد تكتشف حقائق حيرتك طويلاً وكادت تؤدي إلى المحظور.

صحياً: إذا شعرت بأن حرارتك مرتفعة باستمرار، فلا تتردد في زيارة الطبيب لمعرفة السبب.

ومن مشاهير هذا البرج جستين بيبر.

 

القوس 

جيرارد بيكيه

مهنياً: احذر مشكلات أو اضطراباً على صعيد الشراكة، وتجنب التصرف بفوضى لئلا تولد المتاعب.ولا تركّز على عمل واحد بل انتبه إلى جميع أعمالك 

عاطفياً: تبرهن عن تفاؤلك وتثير إعجاب الشريك بحبك للحياة وشغفك بها وتفانيك من أجله.

صحياً: حاول أن تخفف بعض الشيء من المواجهات غير المجدية والعشوائية.

ومن مشاهير هذا البرج جيرارد بيكيه.

 

الجدي 

إيهاب توفيق

مهنياً: تعيش يوم جيدا يعزّز شعبيتك وحظوظك فتبدأ صفحة جديدة ومهمة تطورات وانفراجات كبيرة  ان كان في الشأن الاجتماعي او الشخصي

عاطفياً: تجنّب الخلافات والعدائية والكلام الجارح مع الشريك، فهي تهدّد العلاقة الجديدة بالتراجع.

صحياً: الأجواء المريحة متوافرة ومساعدة للقيام بأي نشاط ينعكس إيجاباً على صحتك.

ومن مشاهير هذا البرج إيهاب توفيق.

 

الدلو

شيريهان

مهنياً: من الضروري تحديد الأولويات قبل الانطلاق، حذار الخلافات والاستفزازات المشحونة بالتوتر والمشكلات. 

عاطفياً: يحاول الشريك فتح قلبه لك لمعرفة الأسباب التي تدفعك إلى معاملته على غير المعتاد، لكن النتيجة سلبية من قبلك.

صحياً: قد تسبب لنفسك المآسي اذا لم تضبط أعصابك وجموحك.

ومن مشاهير هذا البرج شيريهان.

 

الحوت 

وائل كفوري

مهنياً: يوم جيد يحمل لك انفراجات كبيرة جدا مع توقّعات بمفاوضات مالية من قروض أو مساعدات أو بحث بالرواتب

عاطفياً: تذكّر أنك صاحب التأثيرات الجيّدة ولا بدّ من أن تساهم شخصيّاً في تعزيز الروابط علماً أن جهودك ستعطي نتيجة أفضل.

صحياً: خفف من التنقلات غير المجدية تحت الشمس الحارقة واحم نفسك من الإصابة بضربة شمس.

من مشاهير هذا البرج وائل كفوري.

 

راغب علامة اليوم السبت الأبراج الفلكية رشاقة الطب الحياة الثور

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