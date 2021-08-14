حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 14 أغسطس 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 14 أغسطس 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

الحمل

جومانا مراد

مهنياً: حافظ على أسرار العمل ولا تبح بها للغرباء، يوم مليء بالمفاجآت فكن مستعداً لكل متغيرات جديدة.

عاطفياً: واجه الحبيب بما تعرف ولا تكن متكتماً، وعليك أن تفكر في مصلحته قبل أن تتخذ أي قرار يخص علاقتكما.

صحياً: تستفيد من عطلتك السنوية للقيام برحلة للسير في أحضان الطبيعة وتسلق الجبال.

ومن مشاهير هذا البرج جومانا مراد

الثور

آل باتشينو

مهنياً: كن حذراً جداً اليوم، قد يعاكسك الظرف ويولّد بعض الاحتكاكات المهنية على الأرجح، فلا تتهور في قراراتك وفكر منطقياً.

عاطفياً: تجد اليوم الكثير من الحلول لمشاكل عالقة كنت تعانيها مع الشريك منذ مدة.

صحياً: اتبع الارشادات الطبية بدقة، ولا تعرض نفسك كثيراً لأشعة الشمس.

ومن مشاهير هذا البرج آل باتشينو.

الجوزاء

راغب علامة

مهنياً: طالب باستحقاقاتك في العمل ولا تتنازل عن حقك مهما واجهت من معاندة.

عاطفياً: استمع الى رأي الحبيب فقد يكون صائباً في بعض الأمور، وخذ به إذا كان يتعلق بأمر يخصك.

صحياً: حاول اتباع برنامج غذائي متوازن ليساعد في الحفاظ على الرشاقة والتخلص من البدانة.

ومن مشاهير هذا البرج راغب علامة.

السرطان

مجدي يعقوب

مهنياً: تبدو أمورك في العمل أكثر هدوءاً وتعرف كيف تتعامل معها وتجد الحلول للمشكلات العالقة.

عاطفياً: مسؤوليات جديده تلقى على عاتقك تشعرك بالتعب، لكن هذا لا يمنعك من أن تكون إيجابياً في تعاملك مع الحبيب.

صحياً: تنفعل جرّاء وضعك وتفقد السيطرة على أعصابك، فلا تضيّع نفسك في متاهات مجهولة النتيجة.

ومن مشاهير هذا البرج مجدي يعقوب.

الاسد

هاني سلامة

مهنياً: تربكك الحياة المهنية وتولّد صراعاً وازدواجية، قد تواجه منافسة مع زميل أو زميلة، وربما يدور صراع بينكما.

عاطفياً: تصغي إلى تذمّر الشريك وتطلب تفسيراً، فيكون الأمر صعباً، ليس من السهل بت موضوع يبدو لك شائكاً جداً.

صحياً: لا تجعل العمل يستحوذ على كامل اهتماماتك، وانتبه لصحتك جيداً.

ومن مشاهير هذا البرج هاني سلامة.

العذراء

كيت وينسليت

مهنياً: تتمتع بنسبة ذكاء عالية، وهذه الميزة تمهّد لك الطريق لتحقيق النجاح في اتجاهاتك المتنوعة ولا سيما في العمل.

عاطفياً: تتاح لك فرصة جيدة لإيجاد قواسم مشتركة مع الشريك، أو للقيام بخطوة إيجابية تجاهه، ويكون الحظ إلى جانبك.

صحياً: إنتبه إلى وضعك الصحي الحرج وأقلع عن التدخين إذا أردت البقاء بصحة سليمة.

ومن مشاهير هذا البرج كيت وينسليت.

الميزان

منة شلبي

مهنياً: يحمل هذا اليوم وعداً مهنية ومالية صادقاً وخصوصاً إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة.

عاطفياً: قد تقدم على قرار خطير يعيد الثقة إلى العلاقة، لكنك سرعان ما تكتشف أن المغرضين هم وراء محاولة زعزعة العلاقة بالشريك.

صحياً: مارس الرياضة بلا تأخير، لأن ما تباشره يتطور جيداً ويفيدك على المدى المنظور.

ومن مشاهير هذا البرج منة شلبي.

العقرب

جستين بيبر

مهنياً: قد تميل اليوم إلى توسيع رقعة نشاطاتك، المشاريع كثيرة والنشاط موجود والاستعداد على أتم ما يرام.

عاطفياً: راقب جيداً ما يدور حولك فقد تكتشف حقائق حيرتك طويلاً وكادت تؤدي إلى المحظور.

صحياً: إذا شعرت بأن حرارتك مرتفعة باستمرار، فلا تتردد في زيارة الطبيب لمعرفة السبب.

ومن مشاهير هذا البرج جستين بيبر.

القوس

جيرارد بيكيه

مهنياً: احذر مشكلات أو اضطراباً على صعيد الشراكة، وتجنب التصرف بفوضى لئلا تولد المتاعب.ولا تركّز على عمل واحد بل انتبه إلى جميع أعمالك

عاطفياً: تبرهن عن تفاؤلك وتثير إعجاب الشريك بحبك للحياة وشغفك بها وتفانيك من أجله.

صحياً: حاول أن تخفف بعض الشيء من المواجهات غير المجدية والعشوائية.

ومن مشاهير هذا البرج جيرارد بيكيه.

الجدي

إيهاب توفيق

مهنياً: تعيش يوم جيدا يعزّز شعبيتك وحظوظك فتبدأ صفحة جديدة ومهمة تطورات وانفراجات كبيرة ان كان في الشأن الاجتماعي او الشخصي

عاطفياً: تجنّب الخلافات والعدائية والكلام الجارح مع الشريك، فهي تهدّد العلاقة الجديدة بالتراجع.

صحياً: الأجواء المريحة متوافرة ومساعدة للقيام بأي نشاط ينعكس إيجاباً على صحتك.

ومن مشاهير هذا البرج إيهاب توفيق.

الدلو

شيريهان

مهنياً: من الضروري تحديد الأولويات قبل الانطلاق، حذار الخلافات والاستفزازات المشحونة بالتوتر والمشكلات.

عاطفياً: يحاول الشريك فتح قلبه لك لمعرفة الأسباب التي تدفعك إلى معاملته على غير المعتاد، لكن النتيجة سلبية من قبلك.

صحياً: قد تسبب لنفسك المآسي اذا لم تضبط أعصابك وجموحك.

ومن مشاهير هذا البرج شيريهان.

الحوت

وائل كفوري

مهنياً: يوم جيد يحمل لك انفراجات كبيرة جدا مع توقّعات بمفاوضات مالية من قروض أو مساعدات أو بحث بالرواتب

عاطفياً: تذكّر أنك صاحب التأثيرات الجيّدة ولا بدّ من أن تساهم شخصيّاً في تعزيز الروابط علماً أن جهودك ستعطي نتيجة أفضل.

صحياً: خفف من التنقلات غير المجدية تحت الشمس الحارقة واحم نفسك من الإصابة بضربة شمس.

من مشاهير هذا البرج وائل كفوري.