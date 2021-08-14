الصحة العراقية: وصول 1.5 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال يومين

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة العراقي سيف البدر وصول دفعة جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى العراق، مشيرًا إلى أن مليون جرعة إضافية ستصل إلى البلاد خلال اليومين المقبلين.

و حسبما أفادت وكالة أنباء «واع» العراقية ، قال، إن وجبة كبيرة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تبلغ نصف مليون جرعة وصلت إلى العراق يوم أمس، وستصل مليون جرعة أخرى خلال يومي غد السبت وبعده الأحد، لافتًا إلى أن حصة المحافظات من اللقاحات تحدد حسب الكثافات السكانية، وكذلك بالنسبة لحصة إقليم كردستان.

وأشار إلى أن "كل اللقاحات على اختلاف منشأها آمنة وفعالة ضد كورونا"، نافيًا "كل الشائعات الكاذبة التي تنشر في صفحات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام من أشخاص غير مؤهلين ضد تلقي اللقاحات".

من جانب آخر، تنظم وزارة الصحة العراقية حملة ميدانية، في منطقة مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد، لتلقيح المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال: "وزارة الصحة ارتأت أن توجه فرق ميدانية تستهدف أماكن معينة ذات كثافات سكانية فيها مشاكل وبائية ونسب التزام دون المستوى".

وأضاف: "الوزارة تستهدف بحملتها الأشخاص الذين تمنعهم ظروف العمل من تلقي اللقاح أيام الدوام، إلى جانب كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة".

وشدد البدر على أن الوزارة تخطط لتلقي 70 إلى 80% من الشعب العراقي للقاح المضاد لفيروس كورونا، مؤكدا أن "التجربة في المناطق الشعبية نجحت ولن تكون الأخيرة سواء في بغداد أو باقي المحافظات".

ويشهد العراق ارتفاعًا ملحوظًا بأعداد إصابات ووفيات كورونا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.